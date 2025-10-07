Krievija viesabonēšanā bloķē internetu un īsziņas Eiropas valstu operatoru klientiem 0
Krievija nolēmusi uz laiku apturēt iespēju izmantot interneta pakalpojumus un sūtīt un saņemt īsziņas Lietuvas un citu Eiropas mobilo sakaru operatoru klientiem, kas izmanto viesabonēšanu Krievijā, paziņoja Lietuvas Sakaru regulēšanas dienests.
Tāpat telekomunikāciju uzņēmums “Telia Lietuva” pavēstīja, ka datu pārraide un SMS īsziņu sūtīšana “Telia” klientiem no Lietuvas un citām valstīm, izmantojot Krievijas operatoru tīklus, pašlaik nedarbojas. Pēc uzņēmuma sniegtās informācijas, balss zvani joprojām ir iespējami.
Pēc Lietuvas Sakaru regulēšanas dienesta rīcībā esošās informācijas, līdzīgs ierobežojums attiecas arī uz citu Eiropas valstu operatoriem, kuriem ir viesabonēšanas līgumi ar Krievijas operatoriem.
“Tiek apgalvots, ka lēmums pieņemts, lai nodrošinātu Krievijas un tās pilsoņu drošību, tāpēc ārvalstu operatoriem, kas sniedz viesabonēšanas pakalpojumus Lietuvas operatoriem, ir pienākums stingri ievērot šo ierobežojumu. Šā ierobežojuma ignorēšana ārvalstu operatoriem var radīt juridiskas sekas, tostarp kriminālatbildību,” ziņu aģentūrai BNS norādīja Lietuvas Sakaru regulēšanas dienesta Elektronisko sakaru regulēšanas grupas vadītāja Rita Ļokaitīte.
Pēc viņas teiktā, līdz šim neviens nav vērsies dienestā par viesabonēšanas traucējumiem Krievijā.
Telekomunikāciju uzņēmuma “Bite Lietuva” korporatīvo komunikāciju vadītājs Jauņus Špakausks aģentūrai BNS apstiprināja, ka viesabonēšanā Krievijā nav iespējams izmantot mobilo internetu un īsziņas. “Bite Lietuva” speciālisti pieļauj, ka, iespējams, šādi Krievijas varasiestādes cenšas aizsargāties pret dronu uzbrukumiem, sacīja Špakausks.
Savukārt mobilo sakaru operators SIA “Tele2” aģentūru LETA informēja, ka Krievijas mobilo sakaru operatori informējuši ārvalstu sadarbības partnerus, ka, iebraucot Krievijā, mobilo sakaru klientiem uz 24 stundām tiks ierobežota piekļuve mobilajam internetam un SMS pakalpojumiem, neierobežojot balss zvanus. Pakalpojumi automātiski atjaunosies pēc 24 stundu perioda beigām.
Šāds ierobežojums tiks piemērots katru reizi, kad lietotājs šķērsos Krievijas robežu vai Krievijas teritorijā mainīs viesabonēšanas tīklu. Pēc Krievijas mobilo sakaru operatoru sniegtās informācijas, šāds lēmums pieņemts atbilstoši Krievijas atbildīgo institūciju prasībām, skaidro uzņēmumā.