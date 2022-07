Publicitātes foto

Vairums cilvēku mazgājas nepareizi. Vai tu esi viens no viņiem?







Lai gan mazgāšanās ir tik ierasta un vienkārša nodarbe, ka mēs ikdienā par to daudz nedomājam, eksperti apgalvo, ka vairums cilvēku patiesībā mazgājas.. nepareizi. Pārsteidzoši? Uzzini, kā iegūt labāko efektu no ikdienas dušas vai vannas.

1: Karstāks nav labāks

Lai arī cik relaksējoši var šķist garas dienas beigās ļaut karstajam ūdenim šļākties pār galvu, tava āda par to nav sajūsmā. Karsts ūdens kairina un sausina ādu, nomazgājot tās dabisko aizsargslāni un padarot ādu ievainojamāku apkārtējās vides iedarbībai. Lai ādu nomazgātu, bet nesausinātu, labāk ir mazgāties viegli siltā ūdenī un izmantot nesausinošus mazgāšanās līdzekļus, piemēram, Stenders dušas želejas, krēmus vai zefīrus. Karsts ūdens negatīvi ietekmē ne vien ādu, bet arī matus. Lai pēc matu mazgāšanas aizvērtu siltā ūdens atvērtās kutikulas, noslēdz matu mazgāšanu ar auksta ūdens šalti.

2: Maini dušas sūkli biežāk

Dušas sūklis krāj mikrobus un baktērijas, un tas būtu jāmaina daudz biežāk, nekā varētu šķist. Eksperti iesaka mainīt savu dušas sūkli katru mēnesi. Lai samazinātu baktēriju veidošanos, sūkli pēc mazgāšanās ir rūpīgi jāizskalo un jāizžāvē, kā arī jātur to sausā vietā. Lai izvairītos no ādas kairinājuma un sausināšanas, labāk ir izvēlēties maigu, neabrazīvu dušas sūkli.

3: Lieto ķermeņa losjonu

Mazgāšanas process nebeidzas ar izkāpšanu no vannas. Ādai nāk par labu, ja tūlīt pēc noslaucīšanās, kamēr poras vēl ir atvērtas, izmanto ķermeņa losjonu. Uzklāts tūlīt pēc mazgāšanās, ķermeņa krēms efektīvāk mitrinās ādu, labāk iesūcoties un padarot to maigāku. Normālai, nesausai ādai var izmēģināt Stenders ķermeņa jogurtu ar greifrūtu vai dzērveņu aromātu.

4: Neiznieko šampūnu

Daudzi garu matu īpašnieki un īpašnieces iznieko šampūnu, mēģinot to uzklāt visā matu garumā vai lejot šampūnu uzreiz no pudeles uz galvas. Bet patiesībā ar šampūnu spēkā ir latviešu teiciens “laba daudz nevajag” — pietiek ar nelielu šampūna daudzumu saujā, ko iemasēt pie matu saknēm. Šampūns nav speciāli jāuzklāj visā matu garumā, jo, skalojot šampūnu, tas dabiski nomazgās arī matus visā to garumā. Ietaupot uz šampūna daudzumu, var iegādāties kvalitatīvākus produktus, kas redzami uzlabos matu stāvokli, piemēram, Vichy Dercos matu sērijas šampūnus dažādiem matu tipiem.

5: Vai vairāk ir mazāk?

Nav vienas pareizās atbildes, cik bieži un ilgi būtu jāiet dušā. Galvenokārt, tas ir atkarīgs no aktivitātes līmeņa, laikapstākļiem un individuāliem faktoriem. Bet eksperti apgalvo, ka apgalvojums, ka obligāti jāmazgājas divreiz dienā ir nepamatots. Vidēji cilvēkam, kas nav sasvīdis no karstuma vai fiziskas slodzes, mazgāties vienreiz dienā ir pilnībā pietiekami. Daži pat apgalvo, ka vēsos laikapstākļos, nav jāmazgājas katru dienu, lai uzturētu normālu ikdienas higiēnu. Pārāk bieža mazgāšanās kaitē ādas dabiskajam aizsargslānim, bet, protams, šis risks ir jāizvērtē attiecībā pret higiēnas apsvērumiem. Lai cik bieža būtu mazgāšanās, ādas veselībai eksperti iesaka neievilkt dušas rituālu garumā, un ikdienā iztikt ar 5-8 minūtēm garu dušu.

Cik no profesionāļu mazgāšanas ieteikumiem ievēro tu? Papildus tiem, atceries, ka kvalitatīvākos mazgāšanās un ķermeņa kopšanas līdzekļus var atrast aptieku piedāvājumā. Papildini savus jaunos, uzlabotos dušas ieradumus ar labas kvalitātes ķermeņa un matu mazgāšanas līdzekļiem, piemēram, Stenders vai Vichy.