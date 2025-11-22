Slaidiņš: “Lai kā mūsu politiķi negribētu to atzīt, bet Latvijas pierobeža ir Padomju Latvija” 0

LA.LV
9:40, 22. novembris 2025
Viedokļi

Krievijas veiktās sabotāžas un provokācijas pret Rietumu valstīm kļūst arvien uzstājīgākas un slēptākas, ne vienmēr tās nāk tieši no Kremļa, bet bieži vien tiek īstenotas ar iekšējo aģentu palīdzību, tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

“Mēs redzam, ka šie droni, kas ir ap militārām bāzēm, tieši nav no Krievijas, bet tas viss ir iekšējās aģentūras darbs. Tāpat arī dedzināšana un dažādas diversijas, kas ir vērstas pret Rietumiem – tur visur ir krievu smaka klāt,” viņš sacīja.

Slaidiņš norāda, ka lai gan Latvijā un Igaunijā tiešus Krievijas sabotāžas mēģinājumus nejūtam, Krievijas atbalstītāji joprojām atrodas tepat starp mums.

“Rūkšana jau notiek. Skaidrs, ka šobrīd mūsu drošības iestādes strādā, lai nepieļautu kaut kādas aktivitātes, bet nekur jau viņi nav palikuši, viņi ir tepat iekšā,” norādīja Slaidiņš.

Īpašu satraukumu viņam raisa Latvijas pierobežas reģioni, kur joprojām dzīvas Padomju Savienības ilgas un draudzība ar Krieviju tiek uzskatīta par vienīgo attīstības iespēju.

“Pagājušogad es gar robežu braukāju. Tur ir Padomju Latvija joprojām. Lai kā mūsu politiķi negribētu to atzīt, bet Latvijas pierobeža ir Padomju Latvija. Cilvēki tur uzskata, ka vajag ar Krieviju draudzēties, latviešu valodu viņi nezina, darba viņiem nav, bet attīstību un uzlabojumus viņi redz tikai sadarbībā ar Krieviju,” atzina NBS majors.

