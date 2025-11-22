Kāpēc vajag tik daudz vēja turbīnu? Ministrs atbild: Jāskatās kopējais portfelis! 5

210 vēja ģeneratori saražo 70% no Latvijai nepieciešamā, tā liecina TV24 raidījuma “Naudas cena” rīcībā esošie aprēķini, tāpēc radies ir loģisks jautājums – kāpēc mums nepieciešami vairāk?

Kaspars Melnis, klimata un enerģētikas ministrs (ZZS), raidījumam skaidro, ka “pamatlieta ir tāda – runa ir par enerģētisko portfeli. Cilvēki ātri pierada, ka vasaras dienās elektrības cena bija tuvu nullei. Tagad runa ir par vējainām dienām, kas parasti ir pavasarī un rudenī, un arī ar to mēs varētu dabūt zemākas elektrības cenas.”

“Mums ir HES, kas mūs bagātina tad, kad ir ūdens, TEC ir balansējošs, saules paneļi ir vasarā, bet vējainās dienās pietrūkst vēja enerģijas – ir jāskatās kopējais portfelis,” akcentē ministrs, piebilstot, ka neviens nerunā par to, ka tikai saule vai tikai vējš saražos visu vajadzīgo jaudu.

“Šis viss veido kopējo portfeli, uz kuru ir jāskatās. HES ražo pavasaros un rudeņos, kad ir palu ūdeņi, bet vasarās, piemēram, HES ražo ar minimālu jaudu, jo nav ūdens,” situāciju skaidrot mēģina Melnis.

Raidījuma vadītājs Armands Puče atzīst, ka kopējais portfelis – tas visiem ir skaidrs, “tur vajag ieguldīt, taču galā ir rēķins par elektrību”.

Ministrs piekrīt tam un turpina skaidrot, ka, sabalansējot portfeli, varam dabūt labāko cenu – vējainā dienā pērkam lētāku elektrību no vēja parkiem, saulainā dienā no saules parkiem, bet, kad ir iztrūkums, tad jāpērk no citiem.

Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”.

