"Valdības gaiteņos" runājot, ka esot jāgaida 90% sabiedrības vakcinācija! Možvillo par to, ka Pavļutam vairs neviens netic







“Cilvēku iebiedēšanas taktika izgāzās jau septembrī, kad Pavļuts un eksperti teica, ka slimnīcā pēc pāris nedēļām būs 3000 pacientu, šo ciparu mēs jau dzirdējām iepriekš un dzirdam atkal šobrīd,” TV24 raidījumā “Ziņu top” viedokli izsaka Māris Možvillo, 13. Saeimas deputāts (“Neatkarīgie”), partijas ”Par cilvēcīgu Latviju” valdes loceklis.

Kad draudi neizpildās, cilvēku ticība tiem zūd.

“Šobrīd Pavļuts var necensties, neviens viņam netic. Līdz ar to visi pārējie pasākumi, kas tiek plānoti, arī tiek uztverti ļoti negatīvi,” deputāts teic.

Viņaprāt, būtu jābeidz biedēt cilvēkus, bet vienreiz jāsaņemas un jāpasaka patiesība.

“Vēl joprojām nav skaidrs, cik lielai daļai Latvijas iedzīvotāju ir jāvakcinējas, lai šis ārprāts beigtos!” Možvillo saka.

Ja iepriekš esot publiski pausts, ka vakcinētiem jābūt vismaz 70% cilvēku, tad šobrīd dažādās sapulcēs veselības ministrijas pārstāvji min 90-92% vakcinēto slieksni.

Jau ziņots, ka, ņemot vērā gaidāmo straujo inficēšanos ar Covid-19 omikrona paveidu, jau nākamā gada janvāra sākumā Latvijā var tikt reģistrēti līdz 3000 ar vīrusu inficētie dienā, sociālajos tīklos brīdina veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Līdz šim Latvijā reģistrēti 32 omikrona gadījumi, tostarp piecos gadījumos inficēšanās notikusi uz vietas Latvijā, kas nozīmējot, ka inficēto skaits ir lielāks.

“Par deltu vairākkārt lipīgākais omikrons izplatās milzu ātrumā, tas dubulto saslimušo skaitu ik pa divām līdz trim dienām, nevis nedēļām. Rietumeiropas valstis viena pēc otras tiek “slēgtas”,” atzīmē Pavļuts, uzsverot, ka ir skaidrs, ka straujš saslimstības vilnis tuvākajās dienās sasniegs arī Latviju, bet nevar pateikt, cik smagi slimosim.

“Daudzi pamatoti gaida atvieglojumus no 11.janvāra, kādus solījām, izejot no mājsēdes novembrī. Nezinu, vai varēsim,” spriež Pavļuts, aicinot kolēģus valdībā un koalīcijā “”pārslēgt” domāšanu uz omikrona scenāriju”, kas nozīmē, ka arī Latvijā nevar izslēgt nopietnāku pasākumu ieviešanu.

“Aicinu Ziemassvētku laiku pavadīt tikai vistuvāko lokā. Īpaši piesardzīgus lūdzu būt tos, kas iecerējuši viesoties pie tuviniekiem Latvijā no valstīm ar augstu omikrona izplatību,” mudina politiķis, “vakcinējamies un balstvakcinējamies!”

Bija plānots, ka pēc 11.janvāra vakcinētiem un pārslimojušiem varētu atgriezties pie līdzīgiem drošības pasākumiem, kādi bija 2021.gada vasarā un būtiski netraucēja ikdienas dzīvi – ar brīvāku pulcēšanos, mazākiem “kvadrātmetriem” un citām prasībām, atvērtām skolām un interešu izglītību.

Nevakcinētajiem, lai sargātu viņus no inficēšanās, smagas saslimšanas un nāves, lai sargātu slimnīcas no pārslodzes un sabiedrību no jaunas mājsēdes, bija paredzēts saglabāt pašreizējos drošības pasākumus, un būtu pieejami tikai pamata pakalpojumi.

Portālā “Delfi” politiķis vēsta, ka šodien koalīcijas partiju sadarbības sanāksmē un otrdien Ministru kabineta sēdē gatavojas aicināt politiķus un kolēģus valdībā rūpīgi apsvērt gan solīto un sabiedrības gaidīto atgriešanos pie normālākas dzīves, gan jaunos riskus un iespējamo situācijas attīstību turpmākajās trīs nedēļās.