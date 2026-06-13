Foto: AFP
Foto: AFP
Zviedrijas iznīcinātāji

Divi satraucoši incidenti vienā dienā: Krievijas lidmašīnu dēļ Zviedrija pacēlusi gaisā savus iznīcinātājus 7

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LETA
13:02, 13. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Zviedrija piektdien divreiz pacēlusi gaisā iznīcinātājus “JAS 39 Gripen”, reaģējot uz Krievijas militāro lidmašīnu pārlidojumiem Baltijas jūrai netālu no Zviedrijas gaisa telpas, sestdien paziņoja Zviedrijas armija.

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Abi incidenti notika piektdien Baltijas jūras dienvidu un ziemeļu daļā. Zviedrijas gaisa telpa netika pārkāpta, norādīja armija.

“Krievijas rīcība ir nopietna un veido atkārtotu uzvedības modeli, kas apdraud gan mūsu teritoriālo integritāti, gan drošību,” teikts armijas paziņojumā.

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Zviedrija pievienojās NATO 2024. gada martā.

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