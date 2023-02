Ilustratīvs foto

Valentīndienas romantika un sekss ar risku. "Lai seksa laikā sevi pasargātu, kautrībai nav vietas"







Laikā pirms un pēc Valentīndienas gaisā virmo ne tikai sirsnīgas un romantiskas, bet arī seksuālas noskaņas. Veikalu plaukti pilni ar specifisku preču klāstu, vīna un saldumu nodaļas izceļ romantiskiem mirkļiem piemērotu produkciju. Tas ir jauki, jo tieši svētku un tuvības pandēmijas laikā daudziem varētu pietrūkt, tomēr ir vērts padomāt arī par drošību. „Labs sekss ir drošs sekss,” universālo patiesību atgādina „Mēness aptiekas” farmaceits Vadims Brižaņs.

„Lai seksa laikā sevi pasargātu, kautrībai nav vietas. Labāk pārvarēt īsu neomulības brīdi, nekā vēlāk cīnīties ar sekām,” saka „Mēness aptiekas” farmaceits Vadims Brižaņs.

Par seksuālo drošību noteikti mazāk jāraizējas tiem, kuriem ir pastāvīgas attiecības, taču arī tādas neizveidojas no zila gaisa, un visiem stabilajiem pāriem kaut kad ir bijusi pirmā tuvības reize.

Nav šaubu, daudzu ilgtermiņa attiecību un, iespējams, pat ģimeņu pamati tiks ielikti arī šā gada Valentīndienā. Taču, ja viss nenotiek kā nākas, iespējams, būs jārisina smagas problēmas.

Farmaceits uzskaita biežākās kļūdas un jautājumus, kādi netiek uzdoti pirms seksuālām attiecībām.

Kā ar STS?

“Seksuāli transmisīvās slimības ir infekcijas slimības, kurām mēdz būt arī viegli vai pat nepamanāmi simptomi. Ja esi seksuāli aktīvs, konsultējies ar ārstu par nepieciešamo testēšanu un pārbaudēm – asins vai urīna analīzēm.

Un atceries, ka vienīgais drošais veids, kā no STS izvairīties, ir prezervatīva lietošana. Lielākā daļa dzimstības kontroles veidu, piemēram, tabletes vai intrauterīnās ierīces neaizsargās no STS,” norāda farmaceits.

Sekss bez prezervatīva

Tā ir rupja kļūda. Lietojot prezervatīvu, samazinās ne tikai infekcijas risks, bet arī neplānotas grūtniecības iestāšanās iespēja.

“Aptiekās pieejami dažādu veidu prezervatīvi – lielāki un mazāki, biezāki un plānāki, ar reljefu vai smaržu. Tomēr vissvarīgākā prezervatīva funkcija ir aizsardzība. Labākai prezervatīva slīdēšanai ieteicams izmantot lubrikantu, lai berzes rezultātā prezervatīvs netiktu sabojāts. Tiesa, ir pieejami arī tādi prezervatīvi, kas jau satur īpaši iestrādātu lubrikantu.

Nepareiza prezervatīva lietošana

“Prezervatīvi palīdz pasargāt no STS un grūtniecības, bet tikai tad, ja tos lieto pareizi. Prezervatīvs jāliek uz piebrieduša dzimumlocekļa, pārliecinoties, ka prezervatīva galā nav palicis gaiss, un tikai tad tas jāritina uz leju. Pēc dzimumakta jāpietur prezervatīva pamatni un tas jānovelk.

Pirms prezervatīva lietošanas vajadzētu pārbaudīt derīguma termiņu. Ja, izņemot no iepakojuma, prezervatīvs ir sauss, lipīgs vai pārlieku stingrs, tas nav drošs lietošanai,” saka farmaceits un piebilst, ka dažkārt, stājoties seksuālās attiecībās, tiek pieļauta muļķīga kļūda – neizmantot prezervatīvu, jo partneriem nav STS simptomu. “Vienmēr vajag paturēt prātā, ka simptomu neesamība neizslēdz STS, un tas nozīmē, ka seksa laikā pastāv risks inficēties.”

Pieņēmums, ka anālais sekss pasargā no grūtniecības

Izredzes palikt stāvoklī no anālā seksa ir mazas, taču tas ir iespējams – sperma var pārvietoties no tūpļa uz maksts zonu. Tomēr galvenā problēma, piekopjot anālo seksu, ir STS – taisnās zarnas audi ir plāni un var viegli plīst, palielinot inficēšanās risku. Tādēļ arī anālā seksa laikā ir jālieto prezervatīvs un noteikti arī lubrikants. Bez tā berzes rezultāta prezervatīvs var pārplīst.

Pārliecība, ka mēnešreižu laikā sekss ir drošs

Grūtniecība visbiežāk iestājas tad, kad olnīcas izdala olšūnu jeb ovulācija laikā, kas ir aptuveni menstruālā cikla vidū. Šajās 5-7 dienās (skaitot ovulācijas dienu un 3-5 dienas pirms tam) sievietes organisms ir visauglīgākais. Ja ir īsāks menstruālais cikls un dzimumattiecības notiek tuvu mēnešreižu beigām, olšūnai pastāv iespēja tikt apaugļotai arī dažas dienas vēlāk.

Pirmajā seksa reizē nevar palikt stāvoklī

Daži joprojām tic mītam, ka pirmajā seksa reizē sieviete nevar palikt stāvoklī, taču tā nav taisnība. Ikreiz, kad sperma atrodas makstī vai vulvas apvidū, pastāv grūtniecības iespēja. Tādēļ arī pirmajā dzimumaktā noteikti vajadzētu lietot prezervatīvu vai citu pretapaugļošanās līdzekli.

Pārtrauktais dzimumakts garantē aizsardzību

Pārtrauktais akts nozīmē, ka vīrietis dzimumlocekli izņem no maksts pirms ejakulācijas. Tomēr risks pastāv vairāku iemeslu dēļ. Lai to savlaicīgi izdarītu, ir nepieciešama paškontrole, turklāt spermatozoīdi var nokļūt makstī ar preejakulātu – šķidrumu, ko izdala dzimumloceklis pirms ejakulācijas. Šī metode nepasargā arī no STS.

Visu atrisina maksts skalošana pēc seksa

Maksts skalošana ar ūdeni vai īpašu šķīdumu neaizsargā ne no grūtniecības, ne STS. Tieši pretēji – skalošana var izplatīt infekciju tālāk citās reproduktīvās sistēmas daļās, piemēram, dzemdē, olvados. Šī apšaubāmā metode noteikti nav labākais veids, kā izvairīties no infekcijas slimībām vai grūtniecības.

„Drošs sekss pasargā no liekām raizēm par iespējamajām problēmām, taču mēs, farmaceiti ik dienu aptiekā redzam, ka ne viens vien par drošu seksu laikus nav padomājis. Aptieka ir īstā vieta, kur taujāt pēc patiešām uzticamiem aizsardzības līdzekļiem,” patīkamu un drošu Valentīndienu vēlot, saka “Mēness aptiekas” farmaceits Vadims Brižaņs.