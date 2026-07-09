VIDEO. “Cerības avots mūsu tautai.” Venecuēlā sešas dienas pēc postošās zemestrīces izglābts trīs gadus vecs zēns 0
Sešas dienas pēc postošajām zemestrīcēm Venecuēlā glābējiem izdevies paveikt teju neiespējamo – no sagrautas ēkas drupām dzīvs izvilkts trīs gadus vecs zēns, paziņojusi Jordānijas glābšanas komanda.
Mazais zēns, vārdā Klibers Morans, tika atrasts un atbrīvots no būvgružiem Vagas štatā, un pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa šo brīnumaino izglābšanu jau nodēvējusi par patiesu “cerības avotu mūsu tautai”, vēsta BBC.
Pēc Jordānijas civilās aizsardzības dienesta sniegtās informācijas, bērnam nekavējoties sniegta pirmā palīdzība, viņš nogādāts slimnīcā, un viņa dzīvības rādītāji ir labi. Patlaban zēns turpina ārstēšanos galvaspilsētas Karakasas slimnīcā. Šis glābšanas stāsts ir unikāls, jo ir pagājis krietni vairāk laika par kritiskajām pirmajām trim dienām pēc katastrofas, ko eksperti uzskata par maksimālo periodu, kurā drupās iesprostotajiem cilvēkiem ir vislielākās izredzes izdzīvot.
Kamēr pasaule priecājas par mazā zēna izglābšanos, ANO vienlaikus brīdina, ka desmitiem tūkstošu cilvēku reģionā steidzami nepieciešama pārtika un pajumte. Upuru skaits pēc pagājušajā nedēļā notikušajām 7,2 un 7,5 magnitūdu stiprajām zemestrīcēm ir pieaudzis jau līdz 1943 cilvēkiem, vairāk nekā 10 000 ir guvuši dažādas traumas, bet desmitiem tūkstošu joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts.
Sākotnējais NASA satelītdatu novērtējums liecina, ka spēcīgie pazemes grūdieni ir sabojājuši vai pilnībā iznīcinājuši aptuveni 58 870 ēku. Vagas štats ir viens no vissmagāk cietušajiem reģioniem, kur izmisušie vietējie iedzīvotāji bieži vien pašu spēkiem cenšas veikt glābšanas darbus.
ANO Bēgļu aģentūra (UNHCR) ziņo, ka šajā reģionā valda plašs pārtikas trūkums, pamata pakalpojumi ir pilnībā sabrukuši un sakari lielākoties ir pārtraukti. Organizācija norāda, ka sabiedrībā strauji pieaug spriedze, jo piekļuve palīdzībai joprojām ir ļoti ierobežota.
Kāda ievainota vietējā iedzīvotāja medijiem atklājusi, ka, lai gan daži krājumi tiek izdalīti, cīņa par pārtiku reizēm ir tik nežēlīga, ka cilvēki ir gatavi viens otru teju nogalināt. Lai tuvāko sešu mēnešu laikā nodrošinātu aizsardzību, pirmās nepieciešamības preces un pagaidu pajumti vismaz 30 000 zemestrīcē cietušo, UNHCR steidzami nepieciešami sākotnēji 15 miljoni dolāru.
Tajā pašā laikā Pasaules Veselības organizācija brīdina par “ārkārtēju spiedienu” uz veselības aprūpes sistēmu un augošu risku uzliesmot tādām vakcinācijas ceļā novēršamām slimībām kā masalas un difterija, ko veicina līdzšinējā zemā vakcinācijas aptvere valstī.