Varbūt arī pie mums veikali jāpārveido kā Somijā? Daļa latviešu ir kategoriski pret 0
Sociālajos tīklos plašu diskusiju izraisījusi kāda neparasta ideja no Somijas – pārtikas veikalos izmantot īpašas krāsas iepirkumu grozus, kas citiem signalizētu: cilvēks ir brīvs un atvērts iepazīšanās iespējai.
Ieraksta autore jautā, kā cilvēkiem patiktu šāda doma Latvijā. Pārtikas veikali jau sen vairs nav tikai vieta, kur nopirkt maizi, pienu un dārzeņus – tur iespējams samaksāt rēķinus, izņemt skaidru naudu un paveikt vēl virkni ikdienas lietu. Somijā, pēc ieraksta autores teiktā, esot sperts vēl viens solis tālāk, ieviešot rozā iepirkšanās grozus, kas nozīmē: “Esmu brīvs un vēlos iepazīties.”
“Vai jūs būtu gatavi šādam iepazīšanās veidam? Lūgsim šo ieviest Rimi, Maximā un Lidlā?” viņa jautā.
Komentāros ideja ātri vien izraisīja gan sajūsmu, gan skepsi. Daļa cilvēku atzina, ka tas varētu būt interesanti un pat noderīgi. “Nopietni? Ak, cik tas izklausās jauki. Es noteikti atbalstītu,” raksta kāda komentētāja. Vēl kāds piebilst: “Esmu domājusi, ka tiešām būtu forši kaut kas šāds.”
Citi ideju uztvēra ar humoru. “Jā, lūdzu! Dodiet man trīs zaļos un divus zilos grozus,” joko kāds komentētājs. Vēl kāds raksta, ka šāda sistēma vismaz palīdzētu izvairīties no liekiem strīdiem par vegānismu vai karnivorismu.
Tomēr daļa komentētāju uzreiz norādīja uz praktiskām problēmām. “Gan jau būtu cilvēki, kas nelasītu un nezinātu, ko tie rozā grozi nozīmē, un tad būtu šokā, ka kāds veikalā nāk pie viņiem iepazīties,” raksta kāds lietotājs.
Līdzīgi domā arī citi – ja veikalā nebūtu pietiekami daudz parasto grozu, kāds rozā grozu varētu paņemt nejauši. “Tikai tad, ja vienmēr pieejami arī parastie grozi, lai nenākas ņemt šo tikai tādēļ, ka citu vairs nav pie ieejas vai nedaudz tālāk pie kasēm,” norāda kāda komentētāja.
Vairāki cilvēki atzina, ka nevēlētos nonākt situācijā, kur svešinieks nāk klāt tikai tāpēc, ka steigā paņemts “nepareizās krāsas” grozs. “Nē, es negribētu, lai man nāk klāt svešinieks tikai tāpēc, ka nejauši ātrumā esmu paķērusi nepareizās krāsas grozu,” raksta kāda sociālo tīklu lietotāja.
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Daļa komentētāju ideju atbalstītu tikai tad, ja sistēma darbotos arī pretējā virzienā. Proti, būtu ne tikai rozā grozi tiem, kuri vēlas iepazīties, bet arī citas krāsas grozi tiem, kuri nevēlas, lai viņus traucē. “Forša ideja, ja vienlaikus pietiekamā skaitā būtu pieejami arī sarkanie ar ‘nenāciet klāt, gribu tikai iepirkties!’” raksta kāds komentētājs.
Citi uzskata, ka šāda sistēma agri vai vēlu tiktu izmantota nepareizi. “Problēma ir tāda, ka agri vai vēlu šādu sistēmu ļaunprātīgi izmantotu tie, kam patīk uzmākties,” norāda viens no diskusijas dalībniekiem.
Vēl kāds komentētājs raksta, ka labprāt redzētu līdzīgu principu, bet citā kontekstā – piemēram, groza krāsa varētu signalizēt, ka cilvēks nevēlas, lai viņu uzrunā pārdevēji. “Esmu par šādu ideju, bet citādākā kontekstā… Gribu, lai groziņa krāsa signalizē, ka negribu, lai kāds man nāk klāt un runā, tajā skaitā pārdevēji,” viņš raksta.
Diskusijā izskan arī salīdzinājumi ar citām vietām. Kāds norāda, ka līdzīgi grozi esot kosmētikas veikalos “Sephora”, savukārt citi raksta, ka Somijā bieži uzturas, bet šādus papildu rozā grozus veikalos nav pamanījuši. Citi precizē, ka tas neesot visos veikalos, bet tikai atsevišķās “Prisma” tirdzniecības vietās.
Daļa komentētāju pret ideju izturas pavisam skeptiski. “Ļoti cringe,” raksta kāds lietotājs. Cits piebilst: “Latvijā visdrīzāk visiem būs pajāt. Ņems tos grozus, kas pa rokai, un viss.” Vēl kāds norāda – ja šāda sistēma tiešām pastāvētu, viņš zinātu, kurus veikalus vairs neapmeklēt.
Tomēr kopumā diskusija parāda, ka ideja cilvēkus vismaz ieinteresējusi. Vieniem tā šķiet mīļa un drosmīga iespēja satikt kādu ārpus iepazīšanās lietotnēm. Citiem – pārāk neērta, mulsinoša vai pat potenciāli nepatīkama situācija.
Un, iespējams, tieši tas arī ir galvenais jautājums: vai iepazīšanās pārtikas veikalā ar krāsaina groza palīdzību būtu jauks veids, kā padarīt ikdienu cilvēcīgāku, vai tomēr vēl viens iemesls, kāpēc cilvēks veikalā gribētu ātrāk paņemt pienu, maizi un pazust, pirms kāds pajautā: “Vai šis rozā grozs tiešām kaut ko nozīmē?”