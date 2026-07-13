VIDEO. Tītaru tagad ēdīs tikai oligarhi: krievi šokā filmē veikalu plauktus, lai parādītu, kas notiek pēc benzīna krīzes valstī 0
Krievijā benzīna krīzes dēļ strauji kāpušas pārtikas cenas, un sociālajos tīklos parādījušies pirmie video no veikaliem. Krievijas iedzīvotāji masveidā sākuši filmēt lielveikalu plauktus un sūdzēties par krasu cenu pieaugumu pēc degvielas krīzes.
Krievijas iedzīvotāji publicē video no lielveikaliem, kuros redzams straujš cenu kāpums pamatproduktiem. Uz benzīna deficīta un degvielas sadārdzināšanās fona dārgāka kļūst visa ķēde – pārvadājumi, loģistika, uzglabāšana un piegāde veikaliem. Rezultātā degvielas krīze pārvēršas pārtikas inflācijā, ko cilvēki redz nevis statistikā, bet cenu zīmēs.
Vairākos video Krievijas iedzīvotāji rāda vistas fileju, tītaru, saulespuķu eļļu, cukuru un citus ikdienas produktus. Cilvēki stāsta, ka ir šokēti par to, cik ātri cenas pieaugušas, un nesaprot, kā dzīvot ar parastām algām, ja gaļa jau maksā kā prece turīgiem pircējiem.
Kāda Krievijas iedzīvotāja nofilmējusi video veikalā “Lenta” un paudusi sašutumu par putnu gaļas cenām.
“Tagad atbraucām uz “Lentu”, lai iepirktos. Sakiet, kas notiek ar cenām? Kopš kura laika mums fileja maksā 614 rubļus? Sarkanā – 664. Tā vienkārši ir katastrofa. Vistas stilbi maksā 400 rubļus. Bet tītara šķiņķa fileja vienkārši ir bagātajiem, jo gandrīz 700 rubļu par iepakojumu. Kā dzīvot šajā pasaulē, ja tava alga ir ap 70 tūkstošiem, bet kilograms gaļas maksā 600 rubļus? Es esmu vienkārši šokā,” video saka sieviete.
Citos līdzīgos video Krievijas iedzīvotāji sūdzas arī par eļļas, cukura un citu pirmās nepieciešamības preču sadārdzināšanos. Daudziem tas šķiet tiešas benzīna krīzes sekas – ja degviela kļūst dārgāka vai pazūd, sadārdzinās viss, kas jāatved, jāizkrauj un jāizvieto veikalu plauktos.