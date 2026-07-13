Leģendārā NASA zonde kosmosā beidzot pamodusies: interesanti, ko tā ieraudzījusi jau Saules sistēmas pašā malā 0
Kosmosa kuģis “New Horizons”, kas vēsturē iegājis kā pirmā kosmosa zonde, kas tuvplānā izpētīja Plutonu, veiksmīgi atjaunojis darbību pēc gandrīz gadu ilga “ziemas miega”. Tagad zinātnieki gaida jaunus datus, kas varētu palīdzēt labāk izprast Saules sistēmas tālāko reģionu uzbūvi un tās veidošanās vēsturi.
NASA kosmosa kuģis pašlaik atrodas aptuveni 9,6 miljardu kilometru attālumā no Zemes un turpina pētīt Koipera joslu – vienu no attālākajiem Saules sistēmas reģioniem, kur atrodas daudzi seni kosmiskie objekti. Par to ziņo izdevums “The Independent”.
Ilgo ceļojumu laikā “New Horizons” regulāri tiek pārslēgts hibernācijas režīmā, lai taupītu enerģiju un samazinātu iekārtu nolietošanos. Šoreiz kosmosa kuģis klusēja 321 dienu, līdz atkal tika aktivizēts 23. jūnijā. NASA paziņoja, ka atmošanās noritējusi veiksmīgi.
“Katrs statusa ziņojums šajā ziemas miega periodā bija zaļš – tas nozīmē, ka katru nedēļu uz “New Horizons” klāja viss bija kārtībā,” sacīja misijas operāciju vadītāja Alise Boumena no Džona Hopkinsa universitātes Lietišķās fizikas laboratorijas.
Tuvākajā laikā inženieri pārbaudīs pilnu kosmosa kuģa tehnisko stāvokli, bet pēc tam sāksies zinātnisko datu pārraide.
Ko zonde pētīs tālāk?
Darbību atsāks vairāki kosmosa kuģa instrumenti, tostarp studentu putekļu skaitītājs, Plutona enerģētisko daļiņu spektrometra instruments un ierīce saules vēja mērīšanai.
Aptuveni pēc trim nedēļām tiks aktivizēts arī Alises ultravioletais spektrogrāfs, kas pētīs ūdeņraža gāzes izplatību ārējā heliosfērā – milzīgajā reģionā ap Saules sistēmu, kur mijiedarbojas Saules vējš un starpzvaigžņu vide.
Vienlaikus NASA inženieri gatavo kosmosa kuģa programmatūras atjauninājumu, kam vajadzētu atvieglot tā turpmāko uzturēšanu. Jaunās sistēmas pārbaudes turpināsies līdz gada beigām.
Zonde, kas parādīja cilvēkiem Plutonu
“New Horizons” tika palaists 2006. gada janvārī un jau palaišanas brīdī kļuva par vienu no ātrākajiem cilvēces radītajiem kosmosa kuģiem.
2015. gada jūlijā tas veica vēsturisku lidojumu garām Plutonam, pirmo reizi nosūtot uz Zemi detalizētus pundurplanētas attēlus.
Savukārt 2019. gadā New Horizons sasniedza Koipera joslas objektu Arrokotu, kļūstot par tālāko debess ķermeni, kas jebkad pētīts tuvplānā.
Misijas laikā zonde arī lidojusi garām Jupiteram, fotografējusi tā pavadoņus un vāca datus par Saules atmosfēras ārējiem slāņiem.
NASA plāno “New Horizons” darbību turpināt vismaz līdz šīs desmitgades beigām. Tas nozīmē, ka mazais kosmosa ceļotājs vēl kādu laiku turpinās sūtīt uz Zemi ziņas no vienas no vismazāk izpētītajām Saules sistēmas vietām.