VIDEO. “Kapteinis Ušakovs” līdz baltkvēlei sadusmo Putinu – kauns pa visu seju 0
Viens no Krievijas jaunajiem karakuģiem priekšlaicīgi gājis bojā, apgāžoties un nogrimstot Baltijas kuģu būvētavā. Velkoni “Kapitan Ushakov” Sanktpēterburgā vēl steidza aprīkot ar pēdējām lietām, kad tas sāka strauji sasvērties, izraisot satraukumu kuģu būvētavas komandā, cenšoties glābt kuģi.
Jaunais aprīkojums izrādījās pārāk smags, lai kuģis to spētu izturēt, – tas apgāzās uz sāniem dažas stundas pēc tam, kad 8. augustā sāka sasvērties. 70 metrus garais kuģis pirmo reizi tika nolaists ūdenī 2022. gada jūnijā un bija paredzēts lielāku kuģu vilkšanai, ugunsgrēku dzēšanai, kā arī meklēšanas un glābšanas misiju atbalstam.
Krievijas amatpersonas ir sākušas izmeklēšanu par iespējamiem būvniecības drošības pārkāpumiem. Sākotnējie ziņojumi liecina, ka kuģa mašīntelpā sākās plūdi.
Šis nav pirmais gadījums, kad Krievija nonāk ziņu virsrakstos kuģu negadījumu dēļ. Šā gada aprīlī Krievijas kravas kuģa “MV Solong” kapteinis tika arestēts par rupju neuzmanību, kas izraisīja nāvi, pēc tam kad “Solong” ietriecās ASV kuģī “MV Stena Immaculate”, kas bija noenkurots pie Humberas estuāra.
“Stena Immaculate” pārvadāja vairāk nekā 200 000 tonnu viegli uzliesmojošas reaktīvās degvielas, un abi kuģi bija pilni ar dzinēju degvielu. Visai “Stena Immaculate” apkalpei izdevās evakuēties, taču viens no “Solong” filipīniešu apkalpes locekļiem, 38 gadus vecais Marks Andželo Pernia, gāja bojā jūrā.
Pagājušajā gadā viens no Putina 80 miljonu mārciņu vērtajiem izlūkošanas kuģiem tika iznīcināts masīva Ukrainas raķešu uzbrukuma rezultātā, par ko Krievijas prezidents, maigi sakot, nav sajūsmā.
Tugboat "Captain Ushakov" sank in Russia
The ship began to list to starboard on the evening of August 8, near the berth of the Baltic Shipyard in St. Petersburg. Despite attempts made during the night, the tugboat could not be saved. pic.twitter.com/3ueQFEkiPU
— Vegas (@vegasyx) August 9, 2025
Tomēr jaunākais negadījums notika tikai dažus mēnešus pēc tam, kad Ziemeļkoreja līdzīgā veidā zaudēja kuģi, Kimam Čenunam vērojot notiekošo. Maijā Ziemeļkorejas otrais jūras iznīcinātājs apgāzās neveiksmīgas kuģa nolaišanas ūdenī laikā, steidzinot centienus “modernizēt” savus jūras spēkus.
Tas zaudēja līdzsvaru un tika caurdurts apakšējā daļā pēc tam, kad kuģa pakaļgala detaļas noslīdēja uz kuģa priekšu. Kims, kurš bija klāt ceremonijā, vainoja militārpersonas, zinātniekus un kuģu būvētavas darbiniekus “nopietnā negadījumā un noziedzīgā nodarījumā, ko izraisīja absolūta neuzmanība, bezatbildība un nezinātnisks empīrisms”. Strādnieki tad pārklāja pusnogrimušo kuģi ar lielu zilu brezentu, lai slēptu savu kļūdu.
Vietējās ziņas nesniedza sīkāku informāciju par problēmas cēloni, bojājumu apmēru vai to, vai kāds cietis. Ziemeļkorejai nav raksturīgi atzīt ar militāro jomu saistītas neveiksmes, tāpēc šāda fiasko atklāšana liecina, ka Kims nopietni attiecas pret savu jūras spēku attīstības programmu.
Jūras spēku eksperts Muns Kūnsiks no Seulas Hanjanas universitātes sacīja: “Tā ir apkaunojoša lieta. Taču iemesls, kāpēc Ziemeļkoreja atklāja šo incidentu, ir vēlme parādīt, ka tā paātrina savu jūras spēku modernizāciju un pauž pārliecību, ka galu galā spēs izveidot spēcīgākus jūras spēkus.”