Vegāniem paredzēta "gaļa" var būtiski kaitēt kādam dzīvībai svarīgam orgānam







Vegāniem paredzēti produkti šķietami ir superveselīgi, to lietošana ikviena cilvēka uzturā šķiet ieguvums, bet vai tā tas ir vienmēr?

Kā zināms, vegāni uzturā lieto ne tikai augļus, dārzeņus un zaļumus, bet arī dažādas gaļas alternatīvas. Kāds ārvalstīs veikts pētījums uzrādījis, ka gaļas aizstājēju produkti var kaitēt kādam svarīgam orgānam.

Augu izcelsmes alternatīvas gaļai veikalos pieejamas arvien plašākā sortimentā. Daudzi cilvēki uzskata, ka šādu augu izcelsmes pārtikas produktu patēriņš ir veselīgs. Bet tā nav taisnība. Augsti pārstrādāti augu izcelsmes pārtikas produkti var būt arī kaitīgi veselībai un palielināt sirds un asinsvadu slimību risku un radīt priekšlaicīgas nāves risku.

Pētījumā vairāki eksperti analizēja augsti pārstrādātu augu izcelsmes pārtikas produktu ietekmi uz veselību. Lai to izdarītu, viņi analizēja datus no vairāk nekā 100 000 britu pieaugušo vecumā no 40 līdz 69 gadiem maltītēm, ņemot vērā arī šo cilvēku veselības stāvokli, dzīvesveidu un uztura paradumus.

Rezultāti parādīja, ka sirds un asinsvadu slimību un nāves risks no šādām slimībām palielinājās, ja biežāk cilvēki patērēja ļoti pārstrādātu augu pārtiku.

Desmit procentu šādu produktu patēriņa pieaugums izraisīja: sirds un asinsvadu slimību riska pieaugums par pieciem procentiem un divpadsmit procentu varbūtību nomirt no tā.

Lai pagatavotu šos “gaļas” produktus vegāniem, augu izcelsmes produkti tiek ļoti pamatīgi apstrādāti, tie bieži satur daudz tauku, sāls, cukura, sāls un garšas pastiprinātāju, kas tad arī nodara pieminēto kaitējumu veselībai. Tāpat šiem produktiem mēdz pievienot krāsvielas, emulgatorus un citas piedevas.

Pasaule veselības organizācija jau 2021. gadā brīdināja par veselības riskiem, ko rada šādi gaļas aizstājējprodukti.

Lai no tā izvairītos, jācenšas iespējami daudz gatavot pašiem sev, kā arī rūpīgi jāpēta produktu iepakojums.