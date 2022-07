Vērsim grūti strādāt, kamēr Auns dīdās, bet Dvīņi čaukst: kā zvaigznes un temperaments ietekmē mācības

Foto-Shutterstock

Aija Krone, “Skola & Ģimene”, AS “Latvijas Mediji”

Konsultanti:

Astroloģe, žurnāla “Spīgana” galvenā redaktore Aija Austruma

Astrologs Andris Račs

Talsu Valsts ģimnāzijas sociālo zinību skolotāja Ieva Smildzēja

Kāpēc pat vienā ģimenē it kā vienādi audzināti bērni atšķiras arī kā skolēni: gan sekmes, gan uzcītības līmenis mēdz būt dažāds? Astrologi ir pārliecināti: to, kā bērns mācīsies un kas viņu interesēs, nosaka arī zvaigžņu stāvoklis dzimšanas brīdī.

Lai mācības bērnam būtu interesantas, nevis apgrūtinošas, svarīgi ieraudzīt bērna prāta iespējas jau skolas laikā un attīstīt tās saskanīgi ar viņa personību, teic astroloģe, žurnāla “Spīgana” galvenā redaktore Aija Austruma. Iepazīt zvaigznēs rakstīto iespējams gan ejot pie astrologa, gan arī pašam meklējot informāciju un iepazīstot sava bērna horoskopa zīmes nianses.

Ja vecāki vēlas astrologa padomu par bērna talantiem un dzīves jomām, kurās viņš būs priecīgs darboties, pie astrologa jāiet, ņemot līdzi bērna precīzus dzimšanas datus.

“Ja vēlies savu bērnu izprast, ir labi zināt, no kādiem “materiāliem” viņa personība veidota. Arī par veselības stāvokli un fizisko plānu astrologs var daudz pateikt. Turklāt jāņem vērā, ka fiziskās izjūtas lielā mērā saistītas ar emocionālo stāvokli. Katram cilvēkam ir sava signālsistēma, kas liecina, ka emocionāli viņš nejūtas labi un ir nomākts. Vienam sāk sāpēt galva, citam – vēders, vēl kādam aizsmok kakls. Ja vecāki zina, kura no bērna sistēmām ir viņa “ziņotājs”, viņi ātrāk var apjaust kādu briestošu problēmu skolā. Iespējams, bērns nesimulē, lai tiktu vaļā no kontroldarba, bet viņam ir nopietns konflikts ar klasesbiedru vai skolotāju vai arī viņš tiešām netiek galā ar konkrēto mācību vielu,” stāsta A. Austruma un piebilst, ka tieši tajā brīdī var bērnam palīdzēt.

Turklāt astroloģiskā karte parāda arī to, kā bērns uztver, apstrādā un nodod tālāk informāciju. Šādas zināšanas vecākiem noder, lai varētu ar atvasi sarunāties “viņa valodā” atbalstot, motivējot, vairāk palīdzot jomās, kas neiet tik viegli.

Arī astrologs Andris Račs piekrīt, ka būtu labi, ja vecāki ieskatītos bērna horoskopā, jo tas ļauj ieraudzīt dzīves potenciālu. Ir ģimenes, kas ar jautājumiem par bērnu vēršas pie astrologa un dara to ne tikai pirms skolas gaitu uzsākšanas.

Nelauzties aizvērtās durvīs

Taču horoskopa izpēte nebūt nenozīmē, ka uzzināsiet likteņa lēmumu, kas vairs nav maināms. Zvaigznes nepasaka, ka kādam lemts kļūt, piemēram, par otrgadnieku, bet cits noteikti būs teicamnieks.

“Veiksmes un neveiksmes ir atkarīgas no darīšanas, jo tas, kurš nedara, nepiedzīvo ne vienu, ne otru,” skaidro A. Austruma. Bērna dzimšanas kartē ir parādīts potenciāls, talanti, temperaments, stiprās un vājās puses. Kā bērns dabas doto izmantos, atkarīgs no daudziem citiem faktoriem, piemēram, no tā, vai saņems vecāku, vienaudžu un skolotāju mudinājumu un novērtējumu. Astroloģiskajā kartē var arī redzēt, kur bērnam veiksies sliktāk. Tie var būt, piemēram, gan skaitļi, gan svešvalodas. Astroloģe iesaka nelauzties “aizslēgtās durvīs”, cenšoties gūt panākumus jomās, kas nepadodas. Vismaz agrīnā vecumā to nevajadzētu darīt, lai nesagrautu bērna pašapziņu. Tomēr viņa atzīst: ar pacietību un centību daudz ko var panākt, taču, piemēram, ja bērnam nav dotību kādā sporta veidā, lai arī cik daudz trenētos, olimpiskais čempions tik un tā diezin vai sanāks.

Vienlaikus jāņem vērā, ka horoskopa raksturojums ir astrologa interpretācija, niansēs šī interpretācija dažādiem speciālistiem var atšķirties. “Jo mēs katrs, dabiski, pamanām un izceļam kaut ko citu – gan dzīvē, gan dzimšanas kartēs, tomēr pamatā astrologu redzējums sakritīs,” pauž A. Austruma.

Būtiski, ka ņemt bērnu līdzi pie astrologa neiesaka. Jo dzirdētais var likt bērnam tālāk darboties it kā pēc noteiktas programmas. Pietiks, ja par atvases stiprajām un vājajām pusēm zina vecāki.

A. Austruma piebilst, ka mūs raksturo ne tikai planētu izvietojums dzimšanas mirklī, bet arī lielie dabas cikli, un katram gadās periodi, kad, piemēram, informācijas uztvere ir apgrūtināta un mācībās neveicas. Labā ziņa – tas pāriet, nekas nestāv uz vietas.

Astroloģiskā karte parāda arī to, kurās jomās bērns varēs veiksmīgāk darboties profesionāli. Tāpēc nevajadzētu uzspiest karjeras izvēli, vadoties tikai no tā, cik perspektīvas kādas profesijas šobrīd no malas izskatās.

“Izdarot šādu izvēli, var redzēt, pie kā tas ir novedis – ir juristu, nekustamo īpašumu mākleru paaudze. Taču nekas nav svarīgāks par cilvēka apmierinātību ar savu darbu. Tomēr, skatoties un analizējot bērnu dzīves potenciālu, noteikti jāņem vērā arī vecāku ietekme un iespējas. To bez vecāku astroloģiskās kartes analīzes nav iespējams kvalitatīvi izdarīt, tādēļ viss nav ierakstīts tikai bērna horoskopā. Tā ir kompleksa visas ģimenes analīze, kas būtu jāveic,” norāda A. Račs.

Kurā horoskopa zīmē vairāk “grūtgalvīšu”?

Arī uz tik “politnekorektu” jautājumu nav vienkāršas atbildes. A. Austruma gan atzīst, ka talanti, tostarp spēja uztvert un apstrādāt informāciju, katram doti atšķirīgās “devās”, turklāt atšķiras veidi, kādā mēs katrs informāciju uztveram un izmantojam.

“Tomēr to būs grūti un arī nebūs korekti klasificēt tikai pēc Saules atrašanās zodiaka zīmē cilvēka piedzimšanas brīdī. Jāskatās visa karte kopumā. Katrai planētai ir savas funkcijas mācību procesā. Piemēram, Saule rāda, kādā jomā cilvēks šajā dzīvē nācis “spīdēt”, Mēness – kādos apstākļos viņš jūtas emocionāli komfortā, Merkurs atbild par prāta darbību un informācijas apriti, Jupiters – par pasaules uzskatu un viedajām zināšanām, Saturns – par bailēm un rāmjiem, ko paši sev uzliekam. Turklāt šīs planētas var būt veiksmīgi izvietotas un draudzīgās attiecībās (astrologi teiks – aspektos) cita ar citu, bet var arī gadīties, ka ir konfliktā, un tad dotās spējas nevar izpausties brīvi un viegli. Izglītības ieguvē problēmas var rasties, ja Merkurs ir konfliktējošā pozīcijā ar citām planētām.”

Secinājums – nevar nosaukt “grūtās” zīmes, taču astrologs redzēs “grūtu karti” un varēs pastāstīt, kur šis grūtums slēpjas.

Visi bērni ir ļoti atšķirīgi, katram ir savs talants. Pārlauzt to, kā viņa prāts darbojas, nav iespējams un nevajag to darīt. Visi nevar vienādi uztvert informāciju. Ikviena galvenais uzdevums ir atbalstīt un veicināt to informācijas nodošanas veidu, ar kuru bērns atnācis uz šo pasauli.

Arī temperamentam ir nozīme

Astrologu ieskatā ideālajā variantā arī skolotājiem būtu jāzina un jāņem vērā, kāds ir katra skolēna astroloģiskais fons. A. Austruma: “Būtu vērtīgi, ja skolotājs zinātu, kādu stihiju pārstāvji viņa klasē savākušies, un kaut vai sasēdinātu pa blokiem, lai cits citam netraucē mācīties. Grūti tādam cilvēciņam, piemēram, ar Vērša dominanti rakstīt kontroldarbu, ja fonā Auns jau pabeidzis un dīdās, bet Dvīņi ar Svariem čaukst un čivina.”

Tajā pašā laikā skaidrs, ka saspringtajā skolotāju ikdienā pievērst uzmanību šādām niansēm varētu būt “neiespējamā misija”.

Tomēr ir skolotāji, kas cenšas uz skolēniem raudzīties kā uz unikālām personībām. Individuālu pieeju var veidot arī uz citiem, ne tikai astroloģiskiem pamatiem.

Piemēram, Talsu Valsts ģimnāzijas sociālo zinību skolotāja Ieva Smildzēja nosaka skolēnu temperamenta tipus un, balstoties uz tiem, arī veido attiecības ar skolēniem. Viņas pasniegtajā mācību priekšmetā viena no tēmām ir cilvēka personība, kura tiek apskatīta no dažādām šķautnēm. Viena no tām ir temperamenta tips. Skolēni ar interesi paši noskaidro savu temperamenta tipu.

“Klasē daudz runājam par to, kā saprast otru cilvēku, viņa uzvedību. Ja klasē ir darbs, kas jāveic grupās, cenšos vienā darba grupā salikt flegmatiskā (noslēgtā) tipa bērnus, jo tad viņiem pašiem jādarbojas: nebūs tā, ka aktīvāka temperamenta bērns viņus “izvilks”. Man kā pedagogam šādu temperamenta tipu zināšana palīdz runāt ar skolēniem un veicināt viņos motivāciju darbam klasē. Motivācijas sistēma dažādiem temperamenta tipiem atšķiras. Piemēram, holeriskā tipa pārstāvim kritika vairāk ir kā izaicinājums saņemties un citreiz darīt labāk, bet melanholiskā tipa pārstāvim kritika grauj pašvērtējumu,” stāsta skolotāja.

Tāpēc I. Smildzēja uzskata, ka ir vieglāk mācīt skolēnus, zinot viņu temperamenta tipu. Viņa strādā arī par psiholoģijas skolotāju un ir pārliecināta, ka mūsdienās skolotājam ir jābūt spēcīgām zināšanām arī psiholoģijā: “Skolēnu temperamenta noteikšana palīdz jau no pirmās dienas, kad sāc strādāt ar klasi. Tā var prognozēt klases darbu. Var redzēt, kuri būs tie skolēni, kuriem jādomā papildu uzdevumi. Zināms, ka holeriska un sangviniska tipa pārstāvji izvēlas rīkoties ļoti ātri, savukārt flegmatiska un melanholiska tipa bērni ir tie, kuriem vienmēr pietrūkst laika. Skolotājam noteikti jāzina, ka nebūtu labi teikt, ka visa klase ir slikti uzrakstījusi kontroldarbu, jo ir skaidrs, ka melanholiskā tipa bērns to uztvers ļoti personiski. Viņš domās, ka viss tiek teikts par viņu.”

Tālab I. Smildzēja vienmēr ļoti pārdomā informācijas nodošanu klasei: “Stundu saturu plānoju, ņemot vērā skolēnu temperamenta tipus un katra informācijas uztveri.”

Viņa uzsver, ka svarīgi, lai skolotājs zina arī savu temperamenta tipu. “Ja zinu savas iezīmes, to, pie kā pašai jāstrādā, ja zinu, kas mani var izsist no līdzsvara un komforta stāvokļa, varu labāk sevi kontrolēt. Zinot savu temperamentu, man ir daudz vieglāk strādāt, komunicēt ar bērniem, viņus uztvert,” skaidro skolotāja.

Talsu Valsts ģimnāzijā sociālo zinību stundās temperamenta tipi tiek noteikti vairākas reizes – pirmoreiz 7. klasē, bet otro reizi – vidusskolā.

Tiesa, I. Smildzēja ir pārliecināta, ka temperaments ir iedzimts un nemainās: “Dažkārt pusaudžu vecumā ir izrādīšanās un testa jautājumu apspriešana ar vienaudžiem, tādēļ attieksme, atbildot uz jautājumiem, nereti ir nenopietna. Tāpēc dažkārt īstais tips pamatskolā netiek noteikts. Reālākais laiks, kad noteikt personas tipu, ir vidusskola, kad persona ir nostabilizējusies.”

Kas svarīgs katrai no stihijām?

Astroloģijā 12 zodiaka zīmes sadalītas četrās stihijās. Dominējošā stihija horoskopā norāda uz apstākļiem, kādos cilvēks vislabāk var funkcionēt.

Uguns zīmes (Auns, Lauva, Strēlnieks) vislabāk darbojas tad, ja apstākļi ir izaicinoši, ja ir sacensība, jārīkojas ātri ar pārliecību un ideju. Tātad šo zīmu pārstāvji arī mācībās grib konkurēt. Ideālajā skolā Uguns zīmēm būtu atļauts izpildīt uzdoto darbiņu, jo viņi to parasti izdarīs ātrāk nekā citi, un skriet laukā dauzīties.

Ūdens zīmēm (Vēzis, Skorpions, Zivis) ļoti svarīgs ir emocionālais fons. Viņiem būtiski justies harmoniski, tikai tad viņi spēj fokusēt savu prātu. Ūdens ir par jušanu un emocijām, nevis par domāšanu. Tātad šo zīmju pārstāvjiem sekmīgām mācībām svarīgs labvēlīgs emocionāls fons gan mājās, gan skolā. Mācības var padoties veiksmīgāk, ja uzdevumu izpildes laikā skanētu harmoniska fona mūzika.

Gaisa zīmes (Dvīņi, Svari, Ūdensvīrs) ātri kustas, pārnēsā labo un slikto. Šiem cilvēkiem arvien nepieciešami jauni informatīvi impulsi, jo, ja sāk garlaikoties, kļūst niķīgi un nespēj mācīties. Šī ir visizteiktākā prāta un komunikācijas stihija. Gaisa stihijas pārstāvjiem vispiemērotākais ir darbs grupās, kur var apspriest uzdevumus un atbilžu variantus.

Zemes zīmes (Vērsis, Jaunava, Mežāzis) nedrīkst steidzināt, viņiem jādod pietiekami daudz laika darbam.

Temperamentu tipi:

Holeriķis – ātrs, impulsīvs, enerģisks, ar daudzpusīgām interesēm;

Sangviniķis –pozitīvs, dzīvespriecīgs, ātri maina savas domas, ilgojas pēc piedzīvojumiem;

Melanholiķis – lēns, kautrīgs, mēdz apjukt neparedzētās situācijās, radošs;

Flegmatiķis – ar zemu aktivitāti, savaldīgs, nepatīk pārmaiņas, laipns, pieklājīgs;

Temperamentu kolerācija ar horoskopu stihijām

Sangviniķis biežāk ir Gaisa zīmes pārstāvis, holeriķis parasti ir Uguns zīme, melanholiķis biežāk ir Zemes zīme, bet flegmatiķi vairāk sastopami starp Ūdens zīmēm.

Kā mācās dažādas horoskopa zīmes?*

* Raksturojums sniegts par horoskopa zīmēm Merkurā. Tātad, lai gūtu informāciju par sevi vai saviem tuviniekiem, jānoskaidro, kurā horoskopā jūsu dzimšanas brīdī bijis Merkurs. Tas var nesakrist ar horoskopu Saulē, kas biežāk tiek izmantots, nosakot horoskopu, taču var arī sakrist. Horoskopa zīmi Merkurā var noskaidrot, piemēram, vietnē www.astro.com.

Auns – enerģisks, ātrs, dedzīgs, vēlas būt pirmais. Viņš ar lielu degsmi ķersies klāt mācībām, projektam, bet, ja kaut kas nesanāks, zaudēs interesi un ātri “aizdegsies” par citu tēmu. Viņu stimulēs uz rīcību, ja kaut ko viņš būs izdarījis pirmais, būs pirmatklājējs. Galvenais ir viņu nenogarlaikot.

Lauva – radošs, patīk uzstāties, priecājas, ja viņu novērtē un apbrīno. Ir skatuves cilvēks. Viņš ir patmīlīgs un baidās kļūdīties. Lauvai var lūgt rīkoties, iejūtoties tēlā, nevis būt pašam. Distancējoties no savām bailēm, lauva veiksmīgāk tiek ar tām galā.

Strēlnieks – ziņkārīgs un viszinīgs pļāpa, kurš ļoti grib citus pamācīt. Vislabāk iemācās tad, ja citam stāsta mācību vielu. Viņu labi var motivēt, paskaidrojot, ka šī brīža mācības palīdzēs kaut kad nākotnē sasniegt lielu mērķi.

Dvīnis – ļoti kustīgs, patīk runāt, ir jautrs un erudīts. Dara daudzus darbus vienlaikus, jo visu ātri saprot. Kad darbs pabeigts, viņam ātri kļūst garlaicīgi.

Svari – viņiem ļoti grūti izdarīt pareizo izvēli. Patīk diskutēt, tādēļ svarīgi ir mācīties divatā.

Ūdensvīrs – radošs, izdomā dažādus risinājumus vienam uzdevumam.

Vērsis – vislabāk uztver pasauli, to aptaustot. Ko ir aptaustījis, to labāk atceras. Grib iedziļināties, lai saprastu. Viņu nedrīkst steidzināt, jo tas viņā rada stresu.

Jaunava – kārtīga, strādīga un atbildīga. Uzdotos uzdevumus var vēlēties izpildīt perfekti. Kritiska pret sevi. Pienākuma cilvēks ar labi attīstītām spriešanas spējām. Mērķtiecīga.

Mežāzis – viņš skaidri zina, ko vēlas. Nerunā lieki un pakļaujas noteikumiem, taču vienlaikus var būt ietiepīgs. Viņam jāredz, kāpēc viņš mācās, jo mācīšanās nav mērķis, bet līdzeklis, lai kaut ko iegūtu.

Vēzis – dziļi sevī visu izdomā. Mierīgs, līdzsvarots. Viņam svarīga ir drošības sajūta – gan klasē, gan mājās. Iespējams, viņš visu zina, tikai nepaceļ roku, jo baidās kļūdīties. Viņam ir laba atmiņa. Ļoti emocionāls, tādēļ būtiska ir emocionālā labsajūta.

Skorpions – viņam nepieciešama stingrība un disciplīna. Viegli uztver informāciju. Ir gatavs ilgi risināt uzdevumu, meklējot pareizo atbildi.

Zivis – radošas, intuitīvas, ar bagātu iztēli, maigas un jūtīgas. Uzskata, ka tur, kur iztēlei nav vietas, dzīve ir garlaicīga. Viņām jārada iespēja izteikt sevi jomā, kur nevajag vārdus. Vairāk jāiesaista radošās aktivitātēs.