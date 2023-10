Foto: SIA Orkla Confectionery & Snacks Latvija

Veselīgākie saldumi, ar ko iepriecināt mazos Helovīna svinētājus







Visu svēto dienas priekšvakars jeb Helovīns ir vieni no Latvijā pretrunīgāk vērtētajiem svētkiem, taču, neatkarīgi no skeptiķu kritikas, veikalu tīkla ELVI pārdošanas dati liecina – šie svētki mūsu valstī tiek svinēti diezgan plaši, svētku svinībām visbiežāk tiek pirkti tieši saldumi. Vairāk Helovīnu atzīmē bērni un jaunieši, kas speciāli šim vakaram gādā maskas un apciemo radus vai kaimiņus, pretī cerot saņemt kādu kārumu. Lai maskās tērptajiem ciemiņiem sarūpētu ne tikai saldu, bet arī iespējami veselīgāku pateicību par apciemojumu, uztura speciāliste un pavāre Jevgēnija Jansone kopā ar veikalu tīklu ELVI ir izveidojuši veselīgāko saldumu TOP 5 Helovīna svinētājiem.

5. vieta – putotās konfektes jeb maršmelovi.

Lai arī pēc savas konsistences maršmelovi atgādina zefīrus, tomēr to sastāvs atšķiras no kvalitatīvu zefīru sastāva, tāpēc šiem saldumiem veselīgāko našķu topā tomēr jāierāda atsevišķa vieta. Maršmelovu pamatsastāvdaļas ir cukurs, želatīns un ūdens. Protams, tas ir tipisks cukurots našķis, tomēr, ja ražotāji šīs putotās konfektes papildina ar augļu biezeņiem, olas baltumu vai citām veselīgām piedevām, kas ne vien piešķir saldumiem jaunas garšas nianses, bet arī nedaudz paaugstina to uzturvērtību, maršmalovi ir veselīgāki par lielu daļu citu saldumu. Savas putotās struktūras dēļ šīs konfektes ir apjomīgas, un bērni saldumu daudzumu bieži vērtē tieši pēc ārējā izskata, tāpēc paciņa ar dažiem maršmaloviem bērniem noteikti radīs lielāku prieku, nekā tāds pats skaits maza izmēra karameļu.

4. vieta – augļu marmelāde.

Marmelāde, kas tapusi no dabiska augļu vai ogu biezeņa un cukura, noteikti var pretendēt uz nākamo vietu veselīgāko saldumu rindās, taču der atcerēties – par veselīgām noteikti nevar uzskatīt tās marmelādes, kas gatavotas no augļu un ogu aizstājējiem. Dabiska marmelāde no augļu biezeņa satur ne vien vitamīnus un augļu sastāvā esošās vērtīgās uzturvielas, bet arī pektīnu. Pektīns, savukārt, ir šķiedrviela, kas uzlabo gremošanu.

3. vieta – zefīrs.

Klasisks, kvalitatīvs zefīrs tiek gatavots no augļu biezeņa, olas baltuma, cukura un agar-agara vai, retāk, želatīna, tāpēc zefīros ir gan vērtīgās uzturvielas no augļiem, gan olbaltumu proteīns, gan agara sastāvā esošie makro un mikroelementi. Agars ir no aļģēm iegūts polisaharīds, kas satur kalciju, fosforu, dzelzi, jodu, turklāt palīdz regulēt gremošanas procesus.

2.vieta – kvalitatīva šokolāde ar riekstiem, rozīnēm vai bez piedevām.

Protams, par veselīgiem saldumiem nevar uzskatīt dažādas šokolādes konfektes vai šokolādes batoniņus ar aizdomīgiem pildījumiem, tomēr tīra melnā šokolāde bez piedevām vai ar riekstiem un rozīnēm, lai arī satur daudz kaloriju, ir atzīstama par visnotaļ veselīgu našķi. Jo augstāks ir kakao procents šokolādes sastāvā, jo tā ir veselīgāka. Kakao satur dažādas minerālvielas, mangānu, magniju, varu un flavanoīdus ar antioksidatīvām un pretiekaisuma īpašībām, un visas šīs vērtīgās vielas likumsakarīgi nokļūst arī šokolādē.

1.vieta – žāvētie augļi

Veselīgāko saldumu TOP līdera pozīcijas, protams, jāpiešķir žāvētajiem augļiem, jo, lai arī kaltēti, tie ir un paliek augļi, kuru sastāvā ir daudz vitamīnu, minerālvielu un organismam tik ļoti nepieciešamo šķiedrvielu, turklāt tie satur mazāk kaloriju, nekā vairums citu saldumu. Protams, pērkot žāvētos augļus, tāpat kā jebkurus citus kārumus, jāapskata to sastāvs – jāizvēlas tādi augļi, kas nav apstrādāti ar sēra dioksīdu vai “uzlaboti”, pievienojot cukuru. Taču žāvētie augļi noteikti būs tie kārumi, kas iepriecinās ne vien mazos masku īpašniekus, bet arī viņu vecākus un pasargās bērnus no nevajadzīgas cukura lietošanas.