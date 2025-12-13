Bērniņi to novērtēs! Labdarības maratona “Dod pieci!” pirmajā diennaktī saziedoti jau vairāki tūkstoši eiro 0
Pēc sirsnīgā un aizkustinošā Latvijas Sabiedriskā medija labdarības maratona atklāšanas koncerta rit pirmā “Dod pieci!” diennakts, un līdz 13. decembra plkst. 18.00 jau saziedoti 82 194 eiro.
Visi labdarības maratonā iegūtie līdzekļi tiks novirzīti Ziedot.lv, lai bērniem un jauniešiem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem palīdzētu apmaksāt fizioterapijas, ergoterapijas, ārstnieciskās masāžas, ūdensdziedniecības un fizikālās procedūras.
Fizioterapeite Anna Dreismane, kura jau piecus gadus strādā ar bērniem rehabilitācijas centrā “Poga”, norāda, ka darbs ar bērniem ir intensīvs un prasa gan fiziskus, gan emocionālus spēkus, tomēr tas sniedz arī gandarījumu: “Viņi strādā kā sportisti – četras stundas ir fizioterapija, tad vēl ir ergoterapija, audiologopēdija, masāža, pērļu vannas – tā ir vesela darba diena, ko viņi pavada “Pogā”.”
Stikla studijā Doma laukumā viesojās arī sabiedriskās organizācijas “Apeirons” vadītājs Ivars Balodis, kurš uzsvēra, ka patstāvība, neatkarība un cieņa ir cilvēka dzīves pamatvērtības. Tās nozīmē iespēju dzīvot savu dzīvi, strādāt un brīvi izvēlēties, kā pavadīt savu laiku.
Šajā diennaktī “Dod pieci!” stikla studijā viesojās arī populāri mūziķi, tostarp muzikālās apvienības “Bermudu divstūris”, “Sudden Lights”, “MUUD”, “Latgalīšu reps”, “Dēka”, Markus Riva un Talsu baltais koris, Čipsis un Dullais, DJ Ella, Intars Busulis un citi mākslinieki, lai mudinātu palīdzēt līdzcilvēkiem.
Ik dienu, sazvanoties ar stikla studijas dīdžejiem, ar personīgiem un emocionāliem stāstiem dalās arī paši ziedotāji. “Dod pieci!” pirmajā diennaktī dīdžeji sarunājās ar labdarības maratona vēstneša Meisona vecmāmiņu Janu.
“Mēs ļoti ceram, ka Meisons kādreiz spēs piepildīt savu sapni – spēlēt futbolu. Vēlos no sirds pateikt paldies visiem līdzcilvēkiem un centra “Poga” kolektīvam par iejūtību un sapratni. Ne vienmēr ar bērniem, kuriem nepieciešama palīdzība, ir viegli, taču mēs vienmēr jūtam atbalstu un saņemam motivāciju. Milzīgs paldies arī visiem ziedotājiem – neviens no mums nav pasargāts no dzīves pārbaudījumiem, un neviens nav bijis cita vietā,” sacīja Jana.
Latvijas Sabiedriskā medija labdarības maratons “Dod pieci!” šogad sabiedrības uzmanību pievērsīs kustībai – tās nozīmei, iespējām un bieži vien nepiešķirtajai vērtībai. Maratona uzmanības centrā būs bērni un jaunieši ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem, kuriem regulāra rehabilitācija ir izšķiroša cīņā par patstāvību un piepildītu dzīvi.
Vienlaikus labdarības maratons izgaismos Latvijas iedzīvotāju mazkustīgumu un ar to saistītās veselības problēmas, rosinot ikvienu aizdomāties par kustības nozīmi cilvēka fiziskajai un emocionālajai labbūtībai.
Ziedošanas iespējas
No 1. līdz 18. decembrim tīmekļa vietnē dodpieci.lv iespējams apmainīt ziedojumu pret savu mīļāko dziesmu Latvijas Radio 5 ēterā ar elektronisko norēķinu starpniecību. No 12. līdz 18. decembrim skaidras un bezskaidras naudas ziedojumi tiks pieņemti arī labdarības maratona stikla studijā Doma laukumā.
Līdz 2026. gada 4. janvārim ikviens Latvijas iedzīvotājs varēs atbalstīt “Dod pieci!”, ziedojot “Narvesen” veikalos visā Latvijā. Iegādājoties karsto dzērienu īpašajās “Dod pieci!” krūzēs, 10 centi tiek novirzīti maratona mērķim, atbalstu var sniegt arī ziedojumu kastītēs vai pirkuma brīdī, pievienojot ziedojumu maksājuma summai, norēķinoties ar bankas karti.
Līdz pat Zvaigznes dienai, 2026. gada 6. janvārim, ziedojumi tiks pieņemti labdarības organizācijas Ziedot.lv tīmekļa vietnē www.ziedot.lv vai pa tālruni 90204110 (maksa par zvanu 5 eiro).
