Slaidiņš brīdina par jaunu Krievijas raķešu draudu: ja tā ielido pilsētā, sekas var būt dramatiskas 0
Krievijas bruņotie spēki sākuši aprīkot spārnotās raķetes “Kalibr” ar jaunām kaujas galviņām, kas var radīt īpaši smagas sekas, ja šāda raķete trāpa apdzīvotā vietā. Kā TV24 skaidro NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, šāds trieciens pilsētā var nozīmēt lielu upuru skaitu.
Saskaņā ar Ukrainas Galvenās izlūkošanas pārvaldes informāciju, uz jūniju Krievijas bruņoto spēku rīcībā varētu būt aptuveni 460 “Kalibr” raķetes. Šīs raķetes Krievija izmanto kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma, un to konstrukcija laika gaitā tikusi mainīta.
Pēc raķešu atlūzu izpētes secināts, ka Krievija pēc neveiksmīga mēģinājuma pāriet uz pašas ražotu elektroniku atkal atgriezusies pie importētām komponentēm. Tas liecina, ka Krievijas elektronika šāda līmeņa ieroču sistēmās nav pietiekami uzticama, lai pilnībā aizstātu ārvalstu ražojumus.
Iepriekš “Kalibr” raķetēs, kas tika izmantotas kopš 2022. gada, bija sprādzienbīstama fragmentācijas kaujas galviņa. Tās iekšējais saturs veidots tā, lai sprādziena brīdī uz visām pusēm tiktu izsviesti tūkstošiem metāla fragmentu. Tiek minēts, ka šādā kaujas galviņā var būt aptuveni 3600 fragmentu, kas rada plašu iznīcības zonu.
Savukārt 2026. gada pavasarī Ukrainas Aizsardzības ministrijas speciālisti vairākās notriektās vai nokritušās raķetēs konstatējuši kasešu munīcijas kaujas galviņas. Tās pēc uzbūves esot līdzīgas tām, kas izmantotas Krievijas raķetēs H-101.
Kasešu munīcijas izmantošana būtiski maina raķetes iedarbību pret mērķiem. Šāds lādiņš ir īpaši bīstams pret izkliedētiem objektiem — lidlaukiem, ostām, naftas bāzēm, tehnikas novietnēm vai dzīvo spēku. Salīdzinot ar parastu kaujas galviņu, kasešu munīcija ļauj aptvert plašāku teritoriju un palielina trieciena postošo efektu.
Slaidiņš norāda, ka šādu munīciju efektivitāte jau redzēta citos kara apstākļos, tostarp Ukrainas izmantoto ATACMS triecienu gadījumos pret Krievijas spēku koncentrācijām. Pret dzīvā spēka sakopojumiem kasešu munīcija var būt ārkārtīgi postoša.
Tomēr visbīstamākais scenārijs ir šādas raķetes trieciens dzīvojamai apbūvei. Ja “Kalibr” ar kasešu kaujas galviņu ielido pilsētā vai dzīvojamā mājā, sekas var būt dramatiskas — ar lieliem postījumiem un daudziem cietušajiem civiliedzīvotāju vidū.