VIDEO. Aizkustinoši! Policisti izglābj piecus pīlēnus, kas nonākuši nelaimē 0

23:40, 18. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Neparastu un aizkustinošu izsaukumu saņēma Redmondas policijas departaments Vašingtonas štatā, ASV. Policistiem nācās glābt piecus pīlēnus, kas bija iekrituši lietus ūdens notekā.

Incidents noticis 12. aprīlī, kad pēcpusdienā likumsargi saņēma ziņojumu par pīlēniem, kas iesprostoti zem restēm un bezpalīdzīgi peld zem tām. Tikmēr netālu nemierīgi uzturējās to mamma, skaļi vērojot notiekošo.

Ierodoties notikuma vietā, policisti konstatēja, ka pīlēni tik tiešām iestrēguši zem notekas restēm. Ar rūpīgu un saudzīgu rīcību viņiem izdevās visus piecus pīlēnus izcelt no slazda.

Pēc veiksmīgās glābšanas operācijas pīlēni tika atkal apvienoti ar mammu tuvējā pagalmā.

Kā uzsver policija, šajā gadījumā viss beidzās veiksmīgi – bez traumām un bez pārkāpumiem. Tas kalpo arī kā atgādinājums, ka neviena palīdzības izsaukuma situācija nav par mazu, īpaši, ja runa ir par dzīvību.

