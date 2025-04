VIDEO. Augi pret gaļu: dvīņu brāļu eksperiments atklāj, kurš uzturs nodrošina vairāk vitamīnu Ieteikt







Lai gan eksperti jau sen uzskata, ka uztura bagātinātāji lielākoties ir nelietderīgi, kāds interesants identisko dvīņu pētījums liecina, ka pāreja uz vegāniem vitamīniem varētu sniegt lielākus ieguvumus.

36 gadus vecie dvīņubrāļi Ross un Hugo Tērneri no Kristovas, Devonas grāfistē, Lielbritānijā, sešus mēnešus lietoja vitamīnus, ievērojot līdzīgu uztura un treniņu režīmu. Hugo šajā laikā lietoja šķidrus, no augiem (piemēram, jūras aļģēm) iegūtus uztura bagātinātājus, tostarp arī vegānisku Omega-3 eļļu, kas tika iegūta no jūras augiem, nevis zivīm. Savukārt Ross katru dienu lietoja dzīvnieku izcelsmes vitamīnu tableti ar līdzvērtīgu sastāvu.

Pēc sešu mēnešu ilga eksperimenta asinsanalīžu rezultāti parādīja, ka Hugo, kurš lietoja vegānos uztura bagātinātājus, asinīs bija ievērojami augstāks būtisko uzturvielu līmenis nekā viņa brālim, vēsta “Daily Mail”.

Šī nav pirmā reize, kad ģenētiski identiskie brāļi salīdzina vegāniskas diētas ietekmi ar visēdāju ēdienkarti. Jau 2020. gadā viņus novēroja zinātnieki, kad viņi uzsāka līdzīgu eksperimentu ar atšķirīgu uzturu. Toreiz atklājās, ka vegāniskā diēta palīdz ātrāk zaudēt ķermeņa taukus.

Jaunākajā pētījumā dvīņiem regulāri tika veiktas asins analīzes, kurās tika uzraudzīts taukskābju, vitamīnu un minerālvielu līmenis.

Savā “Instagram” profilā brāļi dalījušies ar rezultātiem:

„Pēc eksperimenta pusceļa mūsu asins analīžu rezultāti parādīja nelielas atšķirības, bet tieši beigu rezultāti iezīmēja vislielākās pārmaiņas. Pēc sešiem mēnešiem analīzes skaidri norādīja uz pozitīvām izmaiņām, pateicoties augu valsts bagātinātājiem – īpaši Hugo uzlabotajam Omega-3 indeksam un ievērojamajam D3 vitamīna pieaugumam.”

Omega-3, kas dabiski atrodams treknajās zivīs un valriekstos, ir būtisks smadzeņu un sirds veselībai, kamēr D vitamīns ir svarīgs stipriem kauliem, zobiem un muskuļiem.

Daži pētījumi norāda, ka vegāniska diēta, kas bagāta ar dārzeņiem, pilngraudiem un riekstiem, var samazināt sirds slimību risku, palēnināt organisma novecošanās procesus un veicināt svara zudumu.

Tomēr citi pētījumi uzsver, ka ilgtermiņā vegāniska diēta var radīt uzturvielu trūkumus un ne visiem cilvēkiem būs piemērota.

Šobrīd britu dvīņi plāno nākamo eksperimentu – 12 nedēļu ilgā pētījumā viņi salīdzinās badošanās un parasta uztura ietekmi uz ķermeni, lai izvērtētu šīs populārās svara zaudēšanas metodes efektivitāti.

