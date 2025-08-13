#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Vai tiešām viņi paši no visām nelaimēm ir pasargāti?” Ģimenei traģiskā brīdī par auto evakuāciju liek maksāt neiedomājamu summu 0

12:13, 12. augusts 2025
Žurnālists Aidis Tomsons savos sociālajos tīklos dalījies ar satraucošu stāstu no Sidgundas puses, kur nesen notikušā traģēdijā bojā gāja vietējais iedzīvotājs. Tomēr tas, kas vēl vairāk satriecis Tomsonu un vietējos iedzīvotājus, ir kāda evakuatora firmas rīcība, kas izmantojusi nelaiķa ģimenes sāpes un šoku, lai iekasētu neticamu maksu par bojātā automobiļa nogādāšanu mājās.

Tomsons rakstīja: “Biju vakar apciemot vienu sirmu kundzi Sidgundas pusē. Aprunājāmies arī par sestdien notikušo traģēdiju, kurā negadījumā bojā gāja viņas kaimiņš. Tik skumji! Bet mani patiesi satrieca viņas stāstītais, ka kādi šādu traģēdiju var neģēlīgi izmantot, lai iedzīvotos.

Sadragātais auto bija jānovāc no ceļa, un satriektie ģimenes locekļi izsauca evakuatoru, lai nogādā auto uz viņu mājām (kaimiņiene teica 5 kilometru attālumā).

Evakuators to izdarīja un samaksā paprasīja… 700 eiro. Dēls satraukumā aizskrēja uz bankomātu un izņēma, samaksāja skaidrā. Kvīti neiedeva.

Tagad visi vietējie brīnās par tādu summu. Kaimiņiene nezināja, kas tā par firmu, bet arī teica, ka vajadzētu noskaidrot, kurus šādā traģēdijas brīdī nevajadzētu saukt palīgā. Es arī nesaprotu, vai tiešām tie, kas izmanto šoka stāvokli, domā, ka viņi paši no visām nelaimēm ir pasargāti?”

Kā lasāms komentāros zem publicētā stāsta, ir cilvēki, kuri arī pauž izbrīnu par tādu summu, bet atrodas arī pa kādam, kuram ir cits viedoklis.

Tā piemēram, kāds “Facebook” lietotājs rakstīja: “Nesaprotu par ko te rodas izbrīns?! Cipari, ko nosauc evakuatori ir nenormāli visur. Tāpat neredzu izbrīnai pamatu saistībā ar čeka neesamību, tas ir visos, nu vismaz 99% gadījumos. Beidzam brīnīties un šausmināties, bet atceramies, kad tuvojas vēlēšanas – atceramies un sākam skaitīt, cik reizes “valsts” ir nodevusi savus iedzīvotājus. Problēma nav konkrētajā situācijā, bet gan visaptverošā pasācienā ko mums liek saukt par valsti (sistēmu, politiku utt.) Ja diendienā atrodies vidē, kur prioritāte valstij ir apmānīt iedzīvotājus, neviļus, tie paši iedzīvotāji, sāk pārvērsties, jo melot, krāpties un zagt taču ir “valstistki”. Vai varam vēl pamosties – nu jau vairs nezinu.”

“Bēdīgi, ka uz nelaimes rēķina, cilvēki uzvedas tik necilvēcīgi. Par maz mēs zinām,ko darīt krīzes situācijās- kad nomirst tuvinieks, kad notiek avārijas, kas dzīvnieks uz ceļa izskrien priekšā utt. Mēs neesam informēti un to izmanto šāda veida darboņi,” piebilda cita sociālā tīkla lietotāja.

Vēl kāds norāda, ka vienmēr iepriekš jānoskaidro izmaksas. “Pirms pakalpojumu izsaukt vienmēr jāprasa cena un cik maksās. Man par divām stundām paprasīja 183 eiro un vēl iedeva kvīti, tāpēc vienmēr cilvēki prasiet jautājumus nevis klusējiet kā partizāni. Paši vainīgi, jo evakuatorists nopelnīja.”

