23:11, 15. septembris 2025
Sociālajos tīklos popularitāti ieguvis kāds beļģu aitu suns no Ķīnas, kurš ekskavatoru pārvērtis par sava veida atrakciju.

Video redzams, kā suns ielien ekskavatora kausā un ar sajūsmu izbauda griešanos, izskatoties pilnīgi laimīgs – gluži kā braucienā savā īpašajā karuselī.

Saimnieks stāsta, ka netālu strādājis ekskavatora operators, un pastaigas laikā suns kļuva ļoti satraukts, ieraugot tehniku – ar ķepām centās tikt kausā. Operatoram tas šķitis uzjautrinoši, un viņš pacēlis kausu, iegriežot to ar suni iekšā.

Par pārsteigumu visiem, suns nevis nobijās, bet kļuva vēl priecīgāks un ātri vien aizrāvās ar šo neparasto “atrakciju”.

