“Paldies par apzagto paciņu!” Ingūnai Ziemassvētku laiks sācies ar smagu vilšanos 0
Pilnā sparā rit Ziemassvētku gaidīšanas laiks, mēs visi aktīvi sūtam un saņemam dažādas dāvanas. Diemžēl kādai sievietei šis maģiskais laiks sācies nelāgi – Ingūna saņēmusi paciņu, kura atplēsta un daļa viņai paredzētā satura ir paņemts. Viņa par to pavēstīja publiski.
“DPD Latvija, sācies adventes kalendārs! Caurumā kāds i galvu varētu iebāzt! Paldies, par apzagto paciņu! “Jauki “cilvēki Jums tur strādā!,” Ingūna norāda.
Andris komentāros norāda: “Tas diemžēl nav tikai viens gadījums. Man bija 2 reizes jau šāds varants Kauguros. Nu un ko nosūtīju nr. Jūs atbildējāt, ka esat tikai pārvadātāji. Sazinieties ar pārdevēju. Sazinājos viss bija ielikt . Jūsu atbilde bija zudušo vērtību mēs nesedzam. Un jau paris reizes vel šāda veida pakas atnāk, kur var redzēt, ka pārplēsts un pazudis tas, ko var izvilkt pa nelielo cauru apmēram pus vīrieša plaukstas lielumā. Tāpēc skatos -ka tāds neesmu vienīgais!”
Valdis: “Es reiz rakstīju, ka man bija tukša paciņa ielikta klientam, nekāda reakcija vispār nebija. Man pat naudu neatgrieza. Tik bieži sasistas preces nosūtītas tiek, ka tagad tikai Omniva izmantoju. Paciņu nozaudēja vairākas reizes, kad mēnesi gaidīju, tad laikam meklēja un atrada. Un nesaprotu, kāpēc tādas problēmas visu laiku un tieši ar dpd.”
Anna raksta: “Šausmīgs kantoris, nozaudēja manu paciņu un atbildību nenes DPD ir atbrīvota no materiālas atbildības atbilstoši Pasta likumam un citiem tiesību aktiem, un neatbild par netiešiem zaudējumiem (morālais kaitējums, sagaidāmas pelņas atrāvums, jebkāda veida soda naudas un līdzīgas sankcijas, zaudējumi saistība ar darījuma izjaukšanu un pakalpojumu aizvietošanu), kas radusies sakara ar Sutījuma aizkavēšanos. Neiesaku sadarboties.”
Daniels atbild sūdzībām: “Nu šeit varu iekomentēt, zinot kāda ir tā situācija. Pirmkārt izsūtītājs, veikals, internetveikals ir atbildīgs par iepakojuma kvalitāti izturību, šis konkrētais ir no temu, jums ir jāsaprot ka viņi nāk no Ķīnas ne ar vienu vienu kurjeru, vairākās valstīm cauri
Otro ko redzu ir bestsecret kaste, kas ir aiztaisīta ar papīra skoču lētākas kvalitātes, kurš pats līp vaļā!, vēl redzēju iepriekš palielu drēbju kasti viņa ir plāna kartona materiāla, bet saturs ir pustukšs ,transportējot ši kaste mēdz iespiesties deformēties ļoti viegli. Rozā iepakojums- bieži ar gaisu iekša ir vai nu speciāli atplēsts, vai kurjers mēģinot to iedabūt tam atbilstošākā izmēra skapī mēģina To gaisu dabūt ārā lai ieliktu skapī, jo ir bieži precīzi jāsaliek lai visiem būtu vieta un visi saņemtu laikā! Neliks xs izmēra paciņu m nodalījumā, tāpēc ka tur ir gaiss iekšā, par kurjeru zādzībām nepiekritīšu! Bet cilvēki ir visādi , viss ir atrisināms caur kompāniju, paku skapji ir ar kamerām starp citu.”
DPD uz sievietes sūdzībām ir atbildējusi.