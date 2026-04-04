VIDEO. Vai gribētu šeit dzīvot? Peru uzbūvēta, iespējams, pasaulē šaurākā māja
Kāds vīrietis Peru pārsteidzis pasauli ar neparastu projektu – viņš uzbūvējis māju, kas ir tikai 63 centimetrus plata un varētu kļūt par šaurāko mājokli pasaulē.
Kā raksta “Vice”, māja atrodas Aucallama un to izveidojis Fabio Moreno. Neskatoties uz neticami šauro konstrukciju, ēka ir pilnībā funkcionāla.
Divu stāvu mājā ietilpst viss nepieciešamais – virtuve, vannasistaba, guļamistaba, ēdamzona, darba vieta un veļas zona. Tajā ir arī divas kāpnes, kas savieno līmeņus.
Moreno savu projektu pieteicis arī Ginesa rekordu grāmatai kandidatūrai uz pasaulē šaurākās mājas titulu. Pašlaik šis rekords pieder “Keret House” Polijā, kas šaurākajā vietā ir 92 centimetrus plata.
Ja Peru māja tiks oficiāli apstiprināta, tā šo rekordu pārspēs, vismaz pēc priekšējās fasādes izmēriem. Tiesa, pagaidām rekords vēl nav apstiprināts.
Pats Moreno uzsver, ka šis projekts nav tikai par rekordu – tas ir arī eksperiments un ideja par to, ka dzīves kvalitāte ne vienmēr ir atkarīga no telpas lieluma.
Lai gan daudziem šāds mājoklis var šķist pārāk ekstrēms, tas jau kļuvis par vietējo apskates objektu un raisījis plašu interesi visā pasaulē.