Vai gribētu šeit dzīvot? Peru uzbūvēta, iespējams, pasaulē šaurākā māja

21:45, 4. aprīlis 2026
Kāds vīrietis Peru pārsteidzis pasauli ar neparastu projektu – viņš uzbūvējis māju, kas ir tikai 63 centimetrus plata un varētu kļūt par šaurāko mājokli pasaulē.

Kokteilis
Ja šie divi satiekas, problēmas ir garantētas – astrologs nosauc visnesaderīgākos zodiaka pārus
“Kaut kas te nav labi.” Labklājības ministra Lieldienu apsveikums raisa neizpratni iedzīvotāju vidū
Kokteilis
Kurš saka patiesību un kurš ne? Šis godīgāko zodiaka zīmju rangs, iespējams, pārsteigs daudzus
Lasīt citas ziņas

Kā raksta “Vice”, māja atrodas Aucallama un to izveidojis Fabio Moreno. Neskatoties uz neticami šauro konstrukciju, ēka ir pilnībā funkcionāla.

Divu stāvu mājā ietilpst viss nepieciešamais – virtuve, vannasistaba, guļamistaba, ēdamzona, darba vieta un veļas zona. Tajā ir arī divas kāpnes, kas savieno līmeņus.

CITI ŠOBRĪD LASA
Elektroauto privilēģijas zem jautājuma zīmes – briest nozīmīgas izmaiņas Rīgas stāvvietu regulējumā
Vēlētāju reģistra izstrāde kavējas, pieaug bažas par tehnisko gatavību Saeimas vēlēšanām
“Viltus karoga operācija!” Ukraina asi reaģē uz apsūdzībām par spridzekļu izvietošanu Serbijā un nosauc iespējamo vainīgo

Moreno savu projektu pieteicis arī Ginesa rekordu grāmatai kandidatūrai uz pasaulē šaurākās mājas titulu. Pašlaik šis rekords pieder “Keret House” Polijā, kas šaurākajā vietā ir 92 centimetrus plata.

Ja Peru māja tiks oficiāli apstiprināta, tā šo rekordu pārspēs, vismaz pēc priekšējās fasādes izmēriem. Tiesa, pagaidām rekords vēl nav apstiprināts.

Pats Moreno uzsver, ka šis projekts nav tikai par rekordu – tas ir arī eksperiments un ideja par to, ka dzīves kvalitāte ne vienmēr ir atkarīga no telpas lieluma.

Lai gan daudziem šāds mājoklis var šķist pārāk ekstrēms, tas jau kļuvis par vietējo apskates objektu un raisījis plašu interesi visā pasaulē.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Mājas
Cilvēki, kuru mājoklis vienmēr ir ir ideālā kārtībā, ievēro šos 7 vienkāršos paradumus
Mājas
Ātri notīrīs noturīgus kaļķakmens traipus no tualetes poda iekšpuses: vienkāršs paņēmiens, kuru ir vērts izmēģināt
“Ik pa laikam durvju apakša jānopūš ar dihlofosu, lai kukaiņi nelien ārā!” Sabiedrība diskutē, kuram īsti jākārto pusaudžu istaba – vecākiem vai pašam bērnam?
