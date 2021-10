TV šovu zvaigzne Magone Šutoviene

VIDEO. Dzejniece Magone Šutoviene šķiras no vīra un nolēmusi mainīt arī uzvārdu – uz pavisam jaunu Ieteikt







Dzejniece un lauciniece Magone kopš laulībām ar Žani Šutovu bija pazīstama kā Šutoviene, bet pēc vīra pārmetumiem par viņa dzimtas apkaunošanu un draudiem, kas izpaudās kā emocionāla vardarbība, nolēmusi ne tikai likt punktu abu attiecībām, bet arī mest pie malas līdzšinējos uzvārdus un izraudzījusies jaunu.

Viņa vēlas tikt godāta kā Magone Liedeskalns, lai arī TV personības dzimtā vai draugu pulkā nav neviena ar šādu uzvārdu. Sieviete ir apņēmusies to mainīt oficiāli, tikai atliek vēl to nokārtot ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Tāpat viņa uzsākusi kārtot šķiršanos un konsultējas ar juristiem, kā to labāk risināt.

“STV Pirmā!” šovā “Slavenības. Bez filtra” TV personība stāstīja, ka nelokāmo uzvārdu Liedeskalns izvēlējusies par godu dzimtajai pusei: “Liedeskalns ir ļoti vēsturiska, sena kulta vieta Jaungulbenes pagastā, kas ir manas dzimtās mājas. Ar šo uzvārdu es vēlos izrādīt cieņu un pateicību. Tā ir mana dzimtā puse, no kuras man dažādu dzīves apstākļu dēļ nācās nelabprāt aiziet. Arī ne savas gribas dēļ es tur neesmu varējusi atgriezties.”

Magone, kura ilgu laiku bija pazīstama kā Burka, stāsta, ka nevēlējās atkal būt saukta šajā uzvārdā, jo tam ir pārāk daudz negatīvas pieskaņas, piemēram, viņas dēlu skolā apceļ tā dēļ. Tāpēc sieviete vēlās pēc iespējas ātrāk sakārtot šo jautājumu, lai atvase varētu tikt pie viņas jaunā uzvārda. Turklāt pseidonīmu Liedeskalns viņa izmantojusi jau iepriekš – izdodot savus dzejas krājumus.

Vairāk skaties šajā video:



—