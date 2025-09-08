VIDEO. “Gandrīz kā savulaik, kad izsauca pie tāfeles,” Reinis Ošenieks tiešajā ēterā piedzīvo neveiklu brīdi 1
Pat pieredzējuši žurnālisti mēdz apjukt. Par kāda neliela misēkļa aculieciniekiem šodien kļuvuši LTV1 skatītāja, kuri rīta stundās vērojuši ziņu raidījumu “Rīta panorāma”. Sporta žurnālists Reinis Ošenieks, stāstot par gaidāmo “EuroBasket” ceturtdaļfināla izspēli, uz brīdi apjuka, aizmirsdams un nespējot nosaukt Grieķijas un Slovēnijas karogus.
Arī sociālajā tīklā “X” dziedātājs Lauris Reiniks dalījies ar videomateriālu, kurā redzams šis mazliet neveiklais brīdis. Reiniks raksta: “Mans rīta prieks. @rainocean un situācija ar karogiem😃 Gandrīz kā, kad savulaik skolā izsauca pie tāfeles 😃”
Mans rīta prieks. @rainocean un situācija ar karogiem😃 Gandrīz kā, kad savulaik skolā izsauca pie tāfeles 😃 pic.twitter.com/2Dc0eWbPcU
— Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) September 8, 2025
Lūk, ko par šādu misēkli domā citi sociālā tīkla “X” lietotāji:
Var palīdzēt šī grāmata https://t.co/QqYjwvppJq
— Dāvis Valters (es/tu) 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@DW_Immurs) September 8, 2025
Nu nebija sagatavojies, ar karogiem viss bija labi. Sporta ziņu redaktors nezina, kuras komadas tika tālāk? Sporta ziņas ir darbs. Labi, varbūt gadījās slikts vakars vai rīts un tajā minūtē ēterā bija blackouts smadzenēs.
— Baiba Liepiņa (@Baicis) September 8, 2025
Lūdzu, sakiet, ka tas ir neveiksmīgs joks… ? 🤦
— Nekrologs 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@Neirologs) September 8, 2025