VIDEO. "Gandrīz kā savulaik, kad izsauca pie tāfeles," Reinis Ošenieks tiešajā ēterā piedzīvo neveiklu brīdi

11:05, 8. septembris 2025
11:05, 8. septembris 2025

Pat pieredzējuši žurnālisti mēdz apjukt. Par kāda neliela misēkļa aculieciniekiem šodien kļuvuši LTV1 skatītāja, kuri rīta stundās vērojuši ziņu raidījumu “Rīta panorāma”. Sporta žurnālists Reinis Ošenieks, stāstot par gaidāmo “EuroBasket” ceturtdaļfināla izspēli, uz brīdi apjuka, aizmirsdams un nespējot nosaukt Grieķijas un Slovēnijas karogus.

Arī sociālajā tīklā “X” dziedātājs Lauris Reiniks dalījies ar videomateriālu, kurā redzams šis mazliet neveiklais brīdis. Reiniks raksta: “Mans rīta prieks. @rainocean un situācija ar karogiem😃 Gandrīz kā, kad savulaik skolā izsauca pie tāfeles 😃”

Lūk, ko par šādu misēkli domā citi sociālā tīkla “X” lietotāji:

