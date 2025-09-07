Aicina darbā šoferus! Alga līdz 3100 eiro par vienu reisu, taču ir kāda nianse, kāpēc latvieši īsti “neparakstās” uz šo darbu 0
Soctīklos vairāki lietotāji pamanījuši kādu darba sludinājumu, kas uz pirmo acu uzmetienu izskatās patiesi vilinošs – tiek meklēti šoferi, par vienu reisu piesolot līdz pat 3100 eiro lielu algu.
Inese “X” platformā dalījusies ar ekrānuzņēmumu no sludinājuma, pievienojot savu komentāru: “Tieši tik maksā ieeja cietumā.”
Kas gan tik aizdomīgs tajā visā?
Šāda tipa sludinājumus jāvērtē kritiski. Diezin vai parastam šoferim par vienu reisu kāds maksā tik milzīgu atlīdzību, līdz ar to, kā var nojaust pēc šī sludinājuma, darbs ir saistīts ar augstu risku, visticamāk, nelegālo imigrantu pārvadāšanu.
Arī komentētāji gan ironizē, gan brīdina neuzķerties uz šo “kumosiņu”!
Kāds norāda: “Interesanti, ka policija ķer tikai autovadītājus (vismaz tāds ir iespaids), nevis šos sludinājumu publicētājus.”
Vēl kāds ronizē: “Slepenais nodalījums automašīnā, kur narkotikas glabāt pie pārvadāšanas pašiem jau jāuztaisa vai tas būs darba devēja bonuss??”
Citi norāda, ka par šādu pārkāpumu pienākas 200 eiro darbs sabiedrības labā, kā arī ietagota Vasts policija un Valsts drošības dienests, rosinot pievērst uzmanību sludinājumam.
LA.LV redakcija aicina rūpīgi izvērtēt informāciju, kas pieejama publiskajā vidē. Ja rodas aizdomas, ka kaut kas nav tā, kā tam vajadzētu būt, painteresējieties vairāk, lai kārotā, labi apmaksātā darba vietā beigu beigās nenākas nonākt aiz restēm.
