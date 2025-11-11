VIDEO. Iedzīvotāja kļūst par varoni, palīdzot policistam pakaļdzīties veikalā zaglim 1

17:32, 11. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV Luiziānas pilsētā Slidellā kāda trīs bērnu māte kļuvusi par īstu varoni, kad palīdzēja policistam vajāt un aizturēt iespējamu veikala zagli.

Incidents notika 1. novembrī, kad policijas seržants Džefs Kārs saņēma ziņojumu par zādzību universālveikalā “Dillard’s”. Kad viņš iegāja veikalā, iespējamā zagle – 34 gadus vecā Kelsija Beirde – pamanīja policistu, pameta preces un metās bēgt.

Beirde aizskrēja līdz automašīnai, kas stāvēja ārā un kurā viņu gaidīja viņas draugs – 43 gadus vecais Ēriks Bodro. Policista ķermeņa kamera fiksēja, kā viņš mēģina panākt bēgošo sievieti, taču viņa ielēca automašīnā un aizbrauca prom.

Tieši tajā brīdī policistam garām brauca Leslija Smita – vietējā iedzīvotāja un trīs bērnu māte. Viņa apturēja savu mašīnu un jautāja: “Vai vēlaties iekāpt?”

Kārs pieņēma piedāvājumu, un abi kopā devās pakaļ bēgļiem. Policists pa radio sniedza informāciju kolēģiem, un pēc neilga brīža atbrauca papildspēki, kas palīdzēja aizturēt aizdomās turamos.

Beirde un Bodro tika apsūdzēti par zādzību un pretošanos policijai. Turklāt Beirdei tika izvirzīta arī apsūdzība par metamfetamīna glabāšanu.

Kad policists tika nogādāts līdz notikuma vietai un aizdomās turamie tika aizturēti, Leslija mierīgi apgrieza savu auto un… devās atpakaļ iepirkties “TJ Maxx” veikalu.

Slidellas policijas priekšnieks Daniels Seuzeno pateicās Smita kundzei par nesavtīgo palīdzību: “Cilvēki kā jūs ir iemesls, kādēļ Slidella ir lieliska vieta, kur dzīvot un strādāt. Jūs palīdzējāt mūsu policistam, negaidot neko pretī.”

Īpašā ceremonijā Slidellas policija un pilsētas mērs Rendijs Fandals pasniedza Leslijai Smitai Pilsoniskuma balvu. Smita, runājot ar medijiem, teica: “Vienīgais, par ko tajā brīdī domāju, bija – kā es varu palīdzēt. Esmu dzimusi un augusi Slidellā, un vēlējos parādīt, cik ļoti novērtēju mūsu policijas darbu.”

