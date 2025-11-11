“Stambulas konvencija ir absolūti novecojusi!” Deputāts norāda uz nepilnībām un uzskata, ka tā ir pretrunīga 0
Rīgas domes deputāts (NA), Satiksmes komitejas vadītāja vietnieks, filmu producents Ansis Pūpols raidījumā “Ziņu Top” skarbi vērtē Stambulas konvenciju, norādot uz tās pretrunīgajiem punktiem. Viņš uzskata, ka dokuments vairs neatbilst mūsdienu realitātei.
Pūpols norāda, ka ir rūpīgi izstudējis un izlasījis visu par Stambulas konvenciju. Viņaprāt, tajā ir vērojamas būtiskas pretrunas: “Viņi runā, ka vajag apkarot vardarbību, bet tajā pašā laikā – runā par to, kā vardarbību palielināt, ievedot valstī pēc iespējas vairāk musulmaņu imigrantu.”
Stambulas konvencijā vairākos punktos minēti vardarbības gadījumi, piemēram, sieviešu dzimumorgānu apgraizīšana un piespiedu laulības, uzsverot nepieciešamību šādas prakses novērst.
“Neatceros, ka latvieši kādreiz būtu spieduši savas sievietes laulāties,” piebilst Pūpols.
Viņš uzskata, ka Stambulas konvencija ir novecojusi un pretrunīga. Kā piemēru deputāts min konvencijas ceturto pantu, kurā noteikts, ka katrs cilvēks var identificēt savu dzimumu un pārējiem tas ir jāpieņem un jārespektē.
Pēc viņa teiktā, Šveices tiesas piemērs parāda, ka cilvēks var nonākt cietumā, ja nerespektē otra cilvēka identitāti. Pūpola ieskatā arī tas ir pretrunā ar pašas konvencijas būtību.
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka diskusijas par Stambulas konvenciju Latvijā noris gandrīz 10 gadus. Strīds ir par trim konvencijas pantiem – ceturto, kurā ietverts jēdziens sociālais dzimums, 12., kurā runā par vīriešu un sieviešu steriotipu izskaušanu un 14., kas nosaka, ka skolās jārunā arī par dzimumu līdztiesības jautājumiem.
Pirms Latvija 2016.gadā konvenciju parakstīja, toreizējā Nacionālās apvienības tieslietu ministra Dzinatara Rasnača vadītā ministrija pasūtīja dokumenta analīzi. To rakstīja konservatīvi noskaņotā tiesību eksperte Baiba Rudevska. Viņa uzskatīja, ka konvencija pieļauj vīriešu diskrimināciju, termina “sociālais dzimums” dēļ nākotnē varētu nākties Civillikumā vārdus “māte” un “tēvs” aizstāt ar terminiem “vecāks A” un “vecāks B”, un ka tās pamatā ir gender ideoloģija. Lai arī pētījumā izdarītie secinājumi ir apstrīdēti un atspēkoti, tos joprojām atkārto visās diskusijās par vardarbības novēršanas konvenciju.