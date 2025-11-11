Gardēži kaulu smadzenes ēd karotēm, un uztura speciālisti tās slavē. Kas tajās ir vērtīgs? 0
Gadsimtiem ilgi cilvēki ir lietojuši uzturā gardās un barojošās dzīvnieku kaulu smadzenes. Dažās valstīs tās joprojām tiek uzskatītas par delikatesi, jo šim produktam ir salda, bagātīga garša un unikāla tekstūra.
Kaulu smadzenes atrodas iegurņa kaulu, gūžas kaulu un mugurkaula vidū. To cilmes šūnas ražo sarkanās un baltās asins šūnas, kas pārnēsā skābekli visā asinsritē.
Saskaņā ar amerikāņu veselības un medicīnas portāla WebMD datiem, kaulu smadzeņu lietošana uzturā ir saistīta ar daudzām pozitīvām ietekmēm uz veselību.