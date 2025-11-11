“Kāpēc vispār vajag atklāšanu ar ministru u.c. runām un pateicībām pa labi/kreisi?!” Rīt ar “fanfarām” atklās tiltu Salacgrīvā 35
Trešdien, 12. novembrī, plkst. 11 Salacgrīvā svinīgi tiks atklāts Tallinas šosejas jaunais tilts pār Salacu, kas uzbūvēts vecā tilta vietā. Pasākumā piedalīsies satiksmes ministrs Atis Švinka (P), LVC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis, pilnsabiedrības “NB&Tilts” pārstāvis, SIA “Nordes būve” valdes priekšsēdētājs Jevgenijs Locovs, Limbažu novada domes priekšsēdētāja Sigita Upmale (Vidzemes partija), kā arī projektētāji, būvuzraugi un citi projektā iesaistītie.
Satiksme pār tiltu tiks atvērta abos virzienos bez luksoforiem. Pēc svinīgās ceremonijas amatpersonas un projekta dalībnieki dosies tehniskajā ekskursijā pa tiltu.
Būvdarbu gaitā esošo tiltu pilnībā nojauca, un tā vietā uzbūvēja jaunu četru laidumu tēraudbetona siju tiltu ar jauniem balstiem un tērauda sijām. Abos tilta galos zemtilta daļā ir izveidota gājēju ietve. Ainažu pusē zemtilta ietve tiks savienota ar esošo ietves konstrukciju, kura izbūvēta gar Salacas upi, bet Rīgas pusē ietve izveidota lokāli, tās galā izbūvēs arī jaunas kāpnes. Gājēju infrastruktūru izbūvēta arī uz tilta.
Tilta projektu pasūtīja un akceptēja Salacgrīvas pašvaldība, projekta autors ir SIA “Projekts 3”, bet būvuzraudzību nodrošina AS “Ceļuprojekts”.
Par šo ierēdņu un amatpersonu plejādes izrādīšanos jautājumi radušies sociālā tīkla “X” lietotājiem, kuri nesaprot, kāpēc tas vispār vajadzīgs — darbs taču pabeigts veiksmīgi, ekspluatācijā būve pieņemta, termiņi un plānotās summas ievērotas, varētu mierīgi sākt tiltu lietot. Taču, kā kāds komentētājs raksta: “Tad jau neviens neuzzinās, ka tilts ir pabeigts!”
Tas taču ir tik latviski – talciniekiem vai meistaram pēc padarītā darba uzklāt galdu. Lielajos projektos to jau sākotnēji ieliek tāmē zem mārketinga saistībām pret naudas devēju un, ja esat ievērojis, pie katra objekta ir arī obligāts bļembuks ar attiecīgā ES fonda rekvizītiem:)
Nē, nu lai uzsauc galdu un pat šmigu meistariem un strādniekiem, https://t.co/LTBdVu4Sc4. uzbekiem plovu:), bet tas jau nenotiks. Būs augstu kungu/dāmu stīvas runas, televīzija un citi mēdīkļi un viss ēters pilns ar klišeju frāzēm un foto
Varbūt viņus noliks zem tilta un laidīs pāri piekrautas smagās mašīnas? 🚚🚛🚜 🙃
Ā, pagaidu tilta atvadības tak arī jābūt
Nezinu. Man nav īpaši raksturīgi. Nofočēju meistaru pie būves, paldies, samaksa un – filmas beigas
