Vecais tilts pār Salacu Salacgrīvā.
Foto: Kaspars Nordens/LETA

“Kāpēc vispār vajag atklāšanu ar ministru u.c. runām un pateicībām pa labi/kreisi?!” Rīt ar “fanfarām” atklās tiltu Salacgrīvā 35

LETA, LA.lv
15:41, 11. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Trešdien, 12. novembrī, plkst. 11 Salacgrīvā svinīgi tiks atklāts Tallinas šosejas jaunais tilts pār Salacu, kas uzbūvēts vecā tilta vietā. Pasākumā piedalīsies satiksmes ministrs Atis Švinka (P), LVC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis, pilnsabiedrības “NB&Tilts” pārstāvis, SIA “Nordes būve” valdes priekšsēdētājs Jevgenijs Locovs, Limbažu novada domes priekšsēdētāja Sigita Upmale (Vidzemes partija), kā arī projektētāji, būvuzraugi un citi projektā iesaistītie.



Satiksme pār tiltu tiks atvērta abos virzienos bez luksoforiem. Pēc svinīgās ceremonijas amatpersonas un projekta dalībnieki dosies tehniskajā ekskursijā pa tiltu.

Būvdarbu gaitā esošo tiltu pilnībā nojauca, un tā vietā uzbūvēja jaunu četru laidumu tēraudbetona siju tiltu ar jauniem balstiem un tērauda sijām. Abos tilta galos zemtilta daļā ir izveidota gājēju ietve. Ainažu pusē zemtilta ietve tiks savienota ar esošo ietves konstrukciju, kura izbūvēta gar Salacas upi, bet Rīgas pusē ietve izveidota lokāli, tās galā izbūvēs arī jaunas kāpnes. Gājēju infrastruktūru izbūvēta arī uz tilta.

Tilta projektu pasūtīja un akceptēja Salacgrīvas pašvaldība, projekta autors ir SIA “Projekts 3”, bet būvuzraudzību nodrošina AS “Ceļuprojekts”.

Par šo ierēdņu un amatpersonu plejādes izrādīšanos jautājumi radušies sociālā tīkla “X” lietotājiem, kuri nesaprot, kāpēc tas vispār vajadzīgs — darbs taču pabeigts veiksmīgi, ekspluatācijā būve pieņemta, termiņi un plānotās summas ievērotas, varētu mierīgi sākt tiltu lietot. Taču, kā kāds komentētājs raksta: “Tad jau neviens neuzzinās, ka tilts ir pabeigts!”

