VIDEO. “Policija pasaka, ka es nevaru paņemt savu bērnu!” Krūmiņš dusmīgs par valsts sistēmu 0
“Manas pacietības mērs ir pilns. Kāda valstī mēs dzīvojam?” ar šādiem vārdiem savā Instagram kontā šovi zvaigzne Dāvids Krūmiņš publicējis video, kur skaidro savas problēmas ar jaunākā bērna mammu.
“Mēs dzīvojam valstī, kur sveša tante var paņemt tavu bērnu, neļaut tev viņu satikt, un policija to visu apstiprina. Nav ne bāriņtiesas lēmuma, ne tiesas sprieduma, ne kāda cita oficiāla dokumenta.
Māte ir aizlidojusi prom, un man neļauj tikties ar savu bērnu.
Es vienmēr esmu izvairījies teikt kaut ko sliktu par valsti, par policiju, par sistēmu kopumā.
Bet šoreiz tā nebūs. Šādas situācijas ir tas, kas man liek domāt — varbūt tiešām jāiet politikā un jāsakārto šī absurdā sistēma,” Krūmiņš nikns.
Jau zināms, ka viņš ar bērna māti Arnitu izšķīrās jau tad, kad viņš bija stāvoklī. Grūtniecības laikā abi publiski risināja attiecības un kādu laiku arī filmējās šovā “Slavenības. Bez filtra!”