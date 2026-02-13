Foto. pexels-laura-lumimaa

LETA
8:59, 13. februāris 2026
Ziņas Dabā

Pēc sniegputeņa laiks Latvijā skaidrosies un ieplūdīs auksts gaiss no ziemeļiem, prognozē sinoptiķi.

Naktī uz sestdienu, sākot no valsts rietumiem, mitēsies snigšana un mākoņu kļūs mazāk, gaidāms sniegvilksnis. Latgalē līdz rītam turpinās snigt un puteņot, reģiona dienvidos iespējama atkala. Pūšot brāzmainam ziemeļu, ziemeļaustrumu vējam, gaiss atdzisīs līdz -9..-14 grādiem.

Sestdiena un svētdiena būs pārsvarā saulaina. Svētdienas rītā, valdot bezvējam, gaisa temperatūra daudzviet pazemināsies līdz -25..-30 grādiem. Dienā, sildot saulei, gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā pakāpsies virs -10 grādiem.

Arī naktī uz pirmdienu gaisa temperatūra vietām var noslīdēt līdz -30 grādiem vai pat kādu grādu zemāk. Iespējams, daļu valsts pārklās mākoņi, kas pasargās no barga sala. Nākamās nedēļas sākumā lielākais aukstums gaidāms austrumu novados.

Saskaņā ar pašreizējām prognozēm nākamnedēļ nav gaidāms ne spēcīgs anticiklons, ne aktīvi cikloni. Dažās dienās Latviju šķērsos sniega mākoņi, gaisa temperatūra svārstīsies starp nelielu un stipru salu.

