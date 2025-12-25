Sapņu dīvainākais noslēpums: kāpēc tajos gandrīz nekad neredzēsiet telefonus, ciparus vai sevi pašu? 0
Saskaņā ar vadošo sapņu pētnieku Hārvardas Universitātē datiem, ir piecas lietas, ko sapnī redzēsiet reti – viedtālruņus, salasāmus vārdus, ciparus, smaržas vai garšas un jūsu pašu atspulgu. Bet kāpēc tā?
Vienā no pētījumiem, analizējot 16 000 sapņu ziņojumus, atklājās, ka mobilie tālruņi parādās tikai 3,55% sieviešu sapņos un 2,69% vīriešu sapņos. Turpretim automašīnas, vētras un čūskas tika konstatētas daudz biežāk, iespējams, “draudu simulācijas hipotēzes” dēļ, kas liecina, ka sapņi darbojas kā iebūvēta izdzīvošanas sistēma, kas trenē mūsu smadzenes atkārtot un reaģēt uz draudiem, ar kuriem mēs varētu saskarties reālajā dzīvē.
Dr. Deirdre Bareta, grāmatas “Miega komiteja” autore, atklāj: “Ar mūsdienu dzīvi saistītais saturs sapņos ir nepietiekami pārstāvēts. Mūsu sapņu prāts joprojām dod priekšroku tam, kas bija svarīgi vairāk nekā 95% cilvēces evolūcijas. Pazūd ne tikai modernās ierīces – arī mēģinājums sapnī lasīt grāmatu, visticamāk, beigsies ar to, ka teksts mirgos, izplūdīs vai pārvērtīsies bezjēdzīgā murgojumā.”
Zinātnieki skaidro, ka REM miega laikā valodas apstrādes zonas smadzenēs daļēji izslēdzas, padarot tekstu un skaitļus gandrīz neiespējamus.
Neirozinātnieks Dr. Bendžamins Bērds skaidro: “Sīkās detaļas mēdz būt nestabilas vai mainās, kad uz tām atskatāmies.”
Pat maņu pieredze tiek atņemta – smaržas un garšas parādās tikai aptuveni vienā procentā sapņu aprakstu, jo šīs maņas maz ko pievieno sapņu emocionālajai “stāstniecības” funkcijai, norāda Dr. Kellija Bulkeleja.
Arī tavam atspulgam neklājas daudz labāk, jo spoguļi, kad tie parādās sapnī, izkropļo tavu seju, parādot to citā vecumā, ar savainojumiem vai kā pavisam citu cilvēku.
Zinātnieki norāda, ka šī kļūme rodas tāpēc, ka sapņi tiek veidoti no augšas uz leju, ar gandrīz nekādu reālās pasaules informāciju, kas tos varētu stabilizēt.
Tāpēc, lai gan sapņi kalpo kā emocionālas mēģinājumu telpas – noskaņojot mūsu prātu uz draudiem, stresiem un dziļām atmiņām – tie ir diezgan nederīgi modernās pasaules atdarināšanai.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.