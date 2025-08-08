VIDEO. Novērots unikāls gadījums tepat Latvijā! Klinšu ērglis lidojumā nomedī meža caunu 0
31. jūlija rīta agrumā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) tiešsaistes kamerā tika novērots unikāls gadījums – klinšu ērglis lidojumā nomedīja meža caunu, kas aptuveni 15 metru augstumā kāpelēja pa priežu zariem tiešā ligzdas tuvumā.
Kad cauna pietuvojās ligzdas kokam, tajā sēdošais jaunais ērglis sāka vicināt spārnus, mēģinot aizsargāties.
LVM vides eksperts, ornitologs Uģis Bergmanis atklāj:
“Vienlaikus kamerā varēja redzēt no purva lidojošu pieaugušu klinšu ērgli, kurš pēc brīža caunu nomedīja koka vainagā un aiznesa to prom. Klinšu ērglis to paveica ar pārsteidzošu veiklību, lai gan ir viens no lielākajiem putniem Latvijā.”
Kaut arī pa kokiem kāpelējoši dzīvnieki kā vāveres, caunas un urālpūces konkrētā klinšu ērgļu pāra barības sastāvā nav retums, šī ir vienīgā reize, kad ir vērojama to nomedīšana.
LVM tiešsaistes kamerās vērojama arī mazā ērgļa ligzda. Arī šajā ligzdā šodien fiksēts īpašs mirklis – mazā ērgļa mazulis šodien pirmo reizi izkāpa no ligzdas. Tāpēc šis ir vēl pēdējais brīdis, lai vērotu un sekot līdzi mazajam ērglim vēl pirms aizlidošanas.