VIDEO. Krievu aktieris Dmitrijs Nagijevs, ģērbies dzeltenā jakā uz zila debesu fona, kaitina Krievijas propagandistus







Krievijā populārais aktieris un TV raidījumu un šovu vadītājs Dmitrijs Nagijevs ar īsu video internetā raisījis karstas diskusijas. Viņš vietnē “Instagram” ievietojis video, kurā redzams stāvot ārā, uz zilu debesu fona, bet uzvilcis viņš ir dzeltenas krāsas jaku – šis krāsu savienojums ļoti līdzinās Ukrainas karogam.

Pie publicētā video viņš pierakstījis: ““Pavasaris. Un cerība ir iedegusies. Smaidiet! Dīvains laiks, dīvains pavasaris…”.

Nagijeva publikācija raisījusi karstas diskusijas – daudzi cilvēki no Ukrainas pateicas Dmitrijam par drosmi, bet citi pārmet, ka lietas esot jāsauc īstajos vārdos.

“Dmitrij, paldies, ka esat izturējis cilvēcības testu! Kamēr ir vēl tādi cilvēki, paliek cerība, ka rītausma nav aiz kalniem”.

“Dmitrij, jums ir miljoni “sekotāju”! Un jūs baidāties lietas nosaukt īstajos vārdos! Sauciet karu – par karu! Nekas nav briesmīgāks par karu!”.

“Man šķiet, ka ir noziegums tagad klusēt un smaidīt ar dīvainu smaidu, saki tieši, ko tu domā! Bet tā citādi tas ir gļēvums!”

“Dmitrij, sveiciens jums no Dņepras, no Ukrainas! No visas sirds paldies jums par to, ka esat pret karu mūsu valstī. Paldies jums par cilvēcību. Un par jūsu drosmi!”

“Dmitrij, paldies, jums. Viss būs labi. Sveiciens no Odesas!”

“Dmitrij, pateicoties jums tagad man ir cerība, ka visa šī valsts nav tāda… Liels paldies, jums!”

“Jūs esat saprāta etalons! Kolosāli! Īpaši krāsu izvēle!”

“Skaists krāsu salikums: zilas debesis un dzeltena jaka”.

Atgādināsim, ka nesen Nagijevs atteicās vadīt vienu no populārākajām mūzikas balvas pasniegšanas ceremonijām. Komentējot savu lēmumu viņš teica: “Es noteikti to darīšu, bet ne tagad”.