"Versijas ienāk dažādas, tas viss vienkārši ir jāpārbauda," Mārupes pamatskolas direktors komentē skandālu par 1.klases skolnieka saindēšanos ar narkotiskām vielām







Jau rakstījām par situāciju Mārupes pamatskolā, kur kāda 1. klases skolnieka vecāki pēc mācību beigām pamanīja, ka puika ir apātisks un Bērnu Klīniskajā universitātes slimnīcā veiktās analīzes apstiprināja, ka puikas organismā ir vielas, kas satur morfija/opiātu grupas narkotikas.

Mārupes pamatskolas direktors Kristaps Purviņš portālam LA.LV norāda, ka tikai šodien bērna mamma kopā ar zēnu bijuši viņa kabinetā, tomēr neatbildētu jautājumu, kā šīs vielas nonākušas bērna organismā, ir vairāk nekā atbilžu. Vai tas noticis skolā, varēs redzēt videonovērošanas kamerās, kuru ieraksti šonedēļ tiks analizēti.

“Šobrīd mēģinām eksportēt kameru ierakstus, kas ir ļoti liels darbs. Tie ir terabaiti, līdz ar to tas mums šobrīd ir ievilcies, bet jebkurā gadījumā, kā tie ieraksti būs eksportējušies, mēs sāksim tos pētīt. Šodien audzinātājiem atkārtoti aicinājām izrunāt ar bērniem šo situāciju. Jau sestdien bijām lūguši to izdarīt arī bērnu vecākiem. Arī par to, ja ir kaut kādas lietas, kas ir uz zemes, piemēram, nezinu, konfekte vai kaut kas tamlīdzīgs, ka to tā kā nevajadzētu ēst. “

Pamatskolā mācās vairāki bērni ar speciālām vajadzībām. Iespējams, kādam no audzēkņiem medikaments izkritis no kabatas un cietušais zēns to ir pacēlis. Iespējams, bērns šo medikamentu ir atradis mājās, ko vecāki kategoriski noliedzot.

Patlaban norit izmeklēšana, lai noskaidrotu, kā puisis varēja tikt pie tik nopietnas grupas narkotiskajām vielām. Iespējams, tās ir kādas zāles, kas mazina trauksmi un uzlabo nervu sistēmas darbību. Lietas risināšanā iesaistījusies Valsts policija, kas vēl joprojām nav atbildējusi uz portāla LA.LV jautājumiem. Skola ļoti nopietni uztver šo situāciju un notiek aktīva sadarbība ar likuma sargiem, lai lieta tiktu pēc iespējas ātrāk atrisināta, uzsver skolas direktors.

“Šobrīd es tiešām gaidu gan kameru ierakstus, gan policijas izmeklēšanas rezultātus. Es tāpēc šobrīd nevaru ar kādu tādu skaļu virsrakstu nākt klajā, jo tā informācija, kas ir, tā ir jāpārbauda un jāpaskatās. Šajā izmeklēšanā tieši videonovērošanas kameru ieraksti var viest kādu skaidrību. Tās versijas ienāk dažādas, tas viss vienkārši ir jāpārbauda,“ LA.LV skaidro Kristaps Purviņš.

Neoficiāla informācija liecina, ka zēns pusdienu laikā nevis gulējis pie ēdamgalda, bet raudājis. Kas neizportamu iemeslu dēļ noticis vairākas dienas pēc kārtas. Labā ziņa ir tā, ka bērns šodien apmeklējis skolu un viņa dzīvībai briesmas nedraud. Tikmēr gaidām izmeklēšanas rezultātus.

Valsts policija ir saņēmusi iesniegumu, tomēr pagaidām plašākus komentārus nesniedz. Arī Mārupes pamatskola ir vērsusies Valsts policijā ar iesniegumu.

Mums tomēr ir radies neērts jautājums – kāpēc bērna vecāki necēla trauksmi uzreiz? Kāpēc netika Neatliekamā medicīniskā palīdzība jau liktenīgajā piektdienā, kad zēns saindējās?