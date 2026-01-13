Ilustratīvs attēls
Foto. LETA © Ivars Soikāns

Krievijas kuģis uz gaisa spilvena aizturējis piecus Latvijas “bļitkotājus”; kas notiks ar šiem pilsoņiem 0

LETA
19:34, 13. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas robežsargi uz Igaunijas un Krievijas robežas esošā Lemmijerva ezera ledus aizturējuši piecus Latvijas pilsoņus, kas bija neatļauti šķērsojuši robežu, bet pēc dienas atļāvuši viņiem atgriezties Igaunijā, ziņo Igaunijas reģionālais laikraksts “Louna-Eesti Postimees”.

Izdevums vēsta, ka 11. janvārī ap plkst. 7.20 Igaunijas robežsargs konstatējis, ka piecas personas šķērsojušas Igaunijas un Krievijas robežu, kas iet pa Lemmijerva ezeru. Notikuma vietā ieradies Krievijas kuģis uz gaisa spilvena, kas nogādājis pārkāpējus Krievijas robežsardzes postenī.

Tās pašas dienas pēcpusdienā Krievijas robežsardzes pārstāvis informējis Igaunijas robežsargus, ka aizturētie ir Latvijas pilsoņi.

12. janvārī notikusi Igaunijas un Krievijas robežsargu tikšanās, pēc kuras Latvijas pilsoņiem atļauts atgriezties Igaunijā, raksta avīze.

Latvijas Valsts robežsardzes (VRS) preses pārstāve Kristīne Pētersone aģentūrai LETA teica, ka par pašu gadījumu VRS ir informēta, bet plašāku komentārus nevar sniegt, jo pārkāpums izdarīts citā valstī un tas nav VRS kompetencē.

