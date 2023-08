Baltie baloži ir Rīgas vairogspārnu šķirne. Foto no Jolantas Daudzes krājuma

VIDEO. Nama apsaimniekotājs vismaz 20 baložiem piespriež nāves sodu. Pēc 4 dienu "ieslodzījuma" putni tiek glābti







Platformā “Facebook” organizācija “Drauga spārns”, kas jau 13 gadus nodarbojas ar Latvijas savvaļā dzīvojošo putnu glābšanu, publicējuši skaudru stāstu par baložu likteni Rīgā.

Ir saprotams, ka baloži pilsētas iedzīvotājiem var radīt aizkaitinājumu, dzīvojot namu bēniņos, bet atstāt tos drošai nāvei, “iespundējot”nama bēniņos ir patiešām necilvēcīgi.

“Ceturtdienas vakars bija kārtējā reize, kad bijām liecinieki cietsirdīgai rīcībai pret bezpalīdzīgu dzīvnieku, šajā gadījumā – pret putniem un likumsargu biežajai bezdarbībai situācijās, kas skar mūsu spārnotos draugus, “ lasāms organizācijas ierakstā.

“Ap astoņiem vakarā saņēmām zvanu no Ilūkstes ielas par vairāk nekā 20 bēniņos ieslodzītiem baložiem, kuri bez barības un ūdens tur atradās jau četras dienas. Baložus Ilūkstes ielas nama bēniņos bija iespundējis apsaimniekotājs aizverot bēniņu lūkas, tādā veidā risinot nama apsaimniekošanas jautājumus. Tomēr nama apsaimniekošana nevar tikt risināta mokošai bada nāvei un ciešanām pakļaujot tur mītošos putnus, kuru dzīvību aizsargā Latvijas Republikas likumdošana, kas aizliedz cietsirdīgu izturēšanos pret tiem, kā pret dzīvām radībām, kuras bada navē mirstot cieš, tāpat kā mēs, cilvēki.

Tika veikts zvans uz Rīgas pašvaldības policijai, kuriem kā jau likumsargiem arī pēc definīcijas jāuzrauga likuma ievērošana un jānovērš tā pārkāpumi. Tomēr tika saņemts atteikums, vairāk nekā 20 baložu dzīvības tika novērtētas kā nepietiekami nozīmīgas, lai tām atceltu apsaimniekotāja piespriesto nāves spriedumu.

Tika ierosināts vērsties PVD un pie apsaimniekotāja, tomēr PVD nav operatīvais dienests, kuri ierastos vakarā atbrīvot putnus, un arī apsaimniekotāja darba laiks ir beidzies. Šādas situācijas izskatīšana caur iesniegumiem un vēstulēm paņem laiku, kura šajā situācijā nav. Putni rītu var arī nesagaidīt, jo badu un slāpes cietuši jau četras dienas, kas būtu daudz pat cilvēkam, nemaz nerunājot par putnu mazuli, šāda gadījumā runa tiešā veidā ir par dzīvību un nāvi.

Mūsu brīvprātīgais aizbrauca uz vietas, lai palīdzētu iedzīvotājai atvērt mājas lūkas un baložus atbrīvotu.

Apsaimniekotājs rakstiski apgalvoja, ka putni pirms lūku aizvēršanas tikuši izdzīti. Tomēr bēniņos tika atrasti iesprostoti un izglābti vairāk nekā 20 baloži un to mazuļi, visi putni, paldies Dievam, bija vēl dzīvi, jo

mazuļi bija jau paaugušies, pretējā gadījumā daļa no tiem būtu jau miruši. Visi izglābtie putni bija ļoti izslāpuši.

Ņemot vērā šo faktu, apsaimniekotāja teiktais ir nepatiesība, kuras aizsegā tika klaji pārkāpts Latvijas Republikas Dzīvnieku aizsardzības likuma 4. pants, kas aizliedz cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem (2) dzīvnieka spīdzināšanu, (4) dzīvnieka atstāšanu bezpalīdzīgā stāvoklī, kas var tikt sodītas pēc Krimināllikuma 230.panta. Par Krimināllikuma 230.pantā noziedzīgo nodarījumu sastāviem krimināltiesībās atzīts, ka “cietsirdība var izpausties gan aktīvās darbībās, kad dzīvniekus nogalina bez vajadzības, sit, nodarot tiem fiziskas sāpes, izmanto dažādiem eksperimentiem (izņemot zinātniskos), izmanto dažādos cīņu veidos, kad tie tiek sakropļoti vai iet bojā, lieto to sakropļojošus iegūšanas veidus, gan arī bezdarbībā, atstājot dzīvniekus bez barības, dzēriena, palīdzības.”

Šos vairāk nekā 20 baložus un to mazuļus izdevās glābt no drošas nāves, pateicoties ziņotāja līdzjūtīgajai sirdij. Tomēr šī ir situācija, ar kuru saskaramies gadu no gada, jo šis nebūt nav pirmais gadījums, kur namu apsaimniekotāji apzināti iesloga baložus atstājot tos nomirt tā risinot nama apsaimniekošanas jautājumus.

Šogad esam centušies glābt bēniņos ieslodzītus baložus Rēzeknē un Jūrmalā, iepriekšējos gados arī Balvos, Vecrīgā un citur. Daudzi putni jau bijuši miruši, kad beidzot izdevies panākt lūku atvēršanu. Baložu vecāki izmisīgi no ārpuses sitas aiztaisīto lūku režģos sevi savainojot līdz asinīm, lai tiktu iekšā un varētu pabarot un sasildīt savus mazuļus, kuri lēnām izdziest aiz aiztaisītajiem režģiem vecāku acu priekšā.

Un, cik ir tādu situāciju, par kurām mums netiek ziņots, bet putni klusi nomirst, jo nespēj saukt pēc palīdzības vai uzrakstīt sūdzību? Tie ir tikai baloži un tomēr – vai tikai? Katra dzīvība ir vērtība, arī baloža dzīvība, pat ja kādam liktos citādi. Mēs dzīvojam tiesiskā valstī, kurā ir likumi un tie ir domāti, lai tos ievērotu, arī ja tie attiecas uz putniem.”

Portāls LA.LV sazinājās ar Pārtikas un veterināro dienestu(PVD), kur uzsvēra – šajā, Ilūkstes ielas gadījumā, bija jāierodas Rīgas pašvaldības policijai, lai novērtētu situāciju un par to arī ziņotu PVD.

Par šo gadījumu PVD uzzina no portāla LA.LV, kas nozīmē – neviens dienestā nav vērsies ar iesniegumu, lai tiktu izvērtēta apsaimniekotāja rīcība.

Ar apsaimniekotāju “Berga Nami” portālam sazināties neizdevās – klausuli necēla un nereaģēja arī uz atstāto balss ziņu. Rīgas pašvaldības policijā sākotnēji apšaubīja informāciju, vai likumsargi šādu zvanu par iesprostotiem baložiem vispār saņēmuši, bet solīja veikt informācijas pārbaudi, uzsverot, ka katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli un pašvaldības policisti ir iesaistījušies iesprostotu putnu glābšanā vairākkārt.