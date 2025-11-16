“Tie, kuri šogad gājuši 95. kodu, tie jau visi zina, ka smagās kravas bruģi tagad caur vienu “jāstropē”, vienu “stropē”, vienu ne. Tie jaunie noteikumi, ņemiet vērā. Varēja jau vispār bez plēves mierīgi krāmēt un vest,” šoferis komentē redzēto uz ielas, kur bruģis tiek vests, daļēji nepiestiprināts.
@arnisruduks #riga #truckdriver #lavija #latviantiktok #scania ♬ Drop Sax – LC DE VV
Jautāju satiksmes speciālistam, autoskolas pasniedzējam, docentam Ērikam Griģim, kā viņš komentē redzēto.
“Stūrīši, čotko, štropītes saliktas augšā! Nepiesieties!” brīdina autovadītājs Arnis, kurš šogad ir klausījies 95.kodu un saprot, ka pēc “jauniem noteikumiem” kravas drīkst pārvadāt tās nenostiprinot! Nez, kam viņš šīs muļķības vēlas iestāstīt! Jau man zvanīja bijušais audzēknis un jautāja, kurā autoskolā 95.kodā māca pārvadāt nenostiprinātas kravas! Tātad, visi nav šogad klausījušies 95.kodu!” viņš smej.
Vispirms autovadītājam ir jāpārliecinās par kravas svaru un tā atbilstību transportlīdzeklim, ar kuru kravu pārvadās.
Tad, pēc iespējām kravu nostiprināt, ir jāizvēlas kravu nostiprināšanas līdzekļi un kravas nostiprināšanas veids.
Ja ir izvēlēts siksnas (video sauktas par štropēm), tad pēc kravas svara un siksnu tehniskā raksturojuma ir jāizvēlas (jāaprēķina) kravas nostiprināšanai nepieciešamo nostiprināmo siksnu skaitu redzamajā kravas nostiprināšanas veidā. Lai nesabojātu siksnas, ir jābūt stūrīšiem, kas novietojami zem siksnām katrā siksnas liekuma vietā, kur to savelk ar spēku.
Ja kravas svars kopā ar iesaiņojumu ir ap 20 tonnām, tad tādu redzamā puspiekabe var pārvadāt un tai siksnu nostiprināšanas punkti ir iestrādāti platformas sānu malu sliedēs. Bruģu viena palete sver 1,43 tonnas, bet palešu pāris – 2,86 tonnas. Gandrīz trīs tonnas katrā no četriem bruģa palešu pāriem ir nostiprinātas ar vienu nostiprināšanas siksnu, izmantojot kravas apsiešanas paņēmienu. Izmantojot apsiešanas paņēmienu, kravas vienību nedrīkst nostiprināt ar vienu nostiprinājuma siksnu.
“Lai krava pārvadājuma laikā negrieztos, tā ir jānostiprina vismaz ar divām nostiprinājuma siksnām. Trīs bruģu palešu pāri nemaz nav nostiprināti!” viņš norāda.
Ja izmanto kravas apsiešanu, kas nozīmē kravas nostiprināšanu ar spēka paņēmienu, kurā krava ar nostiprināšanas līdzekļiem tiek papildus piespiesta platformas grīdai, tad ir jārēķina, ar kādu spēku krava būs jānostiprina, lai pārvadājuma laikā tā neizkustētos vai nenokristu.
Izmantojot kravas nostiprināšanā siksnas, katras siksnas tehniskajā raksturojumā uz etiķetes ir uzrakstīts, kādu spēku pārvadājuma laikā siksna spēj noturēt kravas apsiešanā. Uz siksnas etiķetes šo maksimālo spēku apzīmē ar STF, kas parasti ir 300 daN, 400 daN vai retāk – 500 vai 700 daN liels. Spēka mērvienība uz siksnas ir uzdota daN, kas apsienot kravu raksturo maksimālo siksnas savilkšanas jeb iepriekšējās spriegošanas spēku, kas krāvējam vai autovadītājam, nostiprinot kravu, ir jāspēj sasniegt ar savu rokas spēku, ko uz siksnas uzdod ar standarta rokas spēka apzīmējumu SHF 50 daN lielu spēku.
Tāds spēks ar roku uz siksnas spriegotāja sviras roktura ir jāspēj sasniegt kartram autovadītājam, lai sasniegtu maksimāli pieļaujamo siksnas spriegojuma spēku STF. Turklāt lielākajā daļā siksnu lietošanas instrukcijās ir noteikts, ka nostiprinājuma siksnas ir jāpārbauda, vai tajā nav acīmredzamu bojājumu ik reizi, kad tā tikusi vai tiks izmantota. LC atzīme nav saistīta ar siksnas izmantošanu kravu apsiešanā un piespiešanā kravas platformas virsmai. Tāpat uz siksnas nedrīkst būt CE apzīmējums!
Palešu pāris, kas sver nepilnas 3 tonnas ir nostiprināts ar vienu kravas nostiprināšanas siksnu, kas notur 300, 400, 500 vai 700 daN. Ja ir izmantoti siksnas aizsargi (stūrīši) tad uz kravas kantēm, beržoties pret stūrīšiem, siksna zaudē savu iepriekšējo savilkšanas spēku un savilcējam pretējā pusē siksnas spēks kravas nostiprināšanā būs gandrīz uz pusi mazāks, nekā pusē, kurā ar savilcēju siksnu nospriego autovadītājs! Tātad vienas siksnas maksimālais spēks, ko tā spēs noturēt pārvadājuma laikā apsienot kravu, būs 300+150, 400+200, 500+750 vai 700+350 daN. Lētākā nopērkamā siksna veikalā apsienot noturēs kravu kopumā ar 450 daN, bet pati dārgākā – 1050 daN lielu spēku.
Tā nemaz nav puse no spēka, ar kādu būtu jānotur divu palešu bruģis, nerēķinot triecienus pārvadājuma laikā, ko radītu vidū nostiprināto palešu pāris, tam pārvietojoties, gāžoties vai griežoties un atsitoties pret aprakstīto palešu pāri. Skaidrībai! Masu kravai parasti mēra kg un tonnās, spēku – ņūtonos (N), dekaņūtonos (daN) vai kiloņūtonos (kN).