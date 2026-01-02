“Pierādījums” par Ukrainas dronu triecienu Putina rezidencei sasmīdinājis ASV vēstniecības pārstāvi 0
Kārtējo mēģinājumu iesniegt “pierādījumus” par “Ukrainas dronu uzbrukumu” Putina rezidencei veica Krievijas GRU vadītājs Igors Kostjukovs — ASV vēstniecības pārstāvja reakciju uz viņa apgalvojumiem var redzēt videoierakstā.
1.janvārī Krievija turpināja izplatīt dezinformāciju par it kā notikušu Ukrainas bezpilota lidaparātu triecienu Vladimira Putina rezidencei Valdajā. Krievijas GRU vadītājs Igors Kostjukovs uzaicināja ASV vēstniecības pārstāvi (militārā atašeja aparāta darbinieku), lai nodotu viņam “pierādījumu” minētajam gaisa uzbrukumam.
Video, kas publicēts “Telegram” kanālā “Ukraina 365”, Kostjukovs demonstrē diplomātam it kā drona kontrolieri (kas vairāk atgādina invalīdu ratiņkrēsla vadības shēmu). Admirālis paziņoja, ka Krievijas speciālisti esot atšifrējuši šī un citu kontrolieru atmiņu un tādējādi apstiprinājuši iepriekš izteiktās apsūdzības.
“Atšifrēšana nepārprotami un precīzi apstiprināja, ka uzbrukuma mērķis bija Krievijas Federācijas prezidenta rezidences ēku komplekss,” ar iestudētu tekstu ziņoja GRU vadītājs.
Kostjukovs ar pilnīgu pārliecību paziņoja, ka šī it kā Ukrainas drona detaļa esot jākliedē visi jautājumi. ASV militārā atašeja pārstāvis stoiciski izturēja Krievijas izlūkdienesta vadītāja absurdo apgalvojumu plūsmu, taču nespēja savaldīties un pasmējās brīdī, kad ievietoja kontrolieri kastē.
Atgādinām, ka 31. decembrī mediji ziņoja, ka Donalds Tramps Kremļa paziņojumus par “uzbrukumu” Putina rezidencei uzskatījis par viltojumu. Jau iepriekš, tajā pašā 31. decembrī, Krievija bija publicējusi “pierādījumus par dronu triecienu” Putina rezidencei, demonstrējot video ar it kā notriektu dronu “Čaklun V” un aviācijas lidojuma karti.
31.decembrī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņoja, ka Krievija diennakts laikā nav sniegusi nekādus pierādījumus par dronu uzbrukumu, jo tādu vienkārši nav.