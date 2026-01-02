Krievijas līderis Vladimirs Putins Kremlī, Maskavā, 2025.gada februārī.
Foto: AP/SCANPIX

Kremlis gatavo vērienīgu provokāciju ar iespējamiem cilvēku upuriem – liecina izlūku atklātā informācija ar augstu varbūtību 0

LA.LV
11:31, 2. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas Ārējās izlūkošanas dienests brīdinājis, ka īsi pirms vai Jūlija kalendāra Ziemassvētku svinību laikā Kremlis gatavo vērienīgu provokāciju ar cilvēku upuriem, vēsta Unian.net.

“Ukrainas Ārējās izlūkošanas dienests brīdina par Kremļa speciālās operācijas turpināšanu, kuras mērķis ir izjaukt miera sarunas ar ASV starpniecību. Šai operācijai ir komplekss raksturs. Pēc tā dēvētā uzbrukuma Putina rezidencei mēs fiksējam, ka Kremlis izplata jaunus safabricētus informatīvos ieganstus, lai sagatavotu Krievijas un ārvalstu auditoriju turpmākai eskalācijai,” teikts paziņojumā.

Iestāde ar augstu varbūtību prognozē “pāreju no manipulējošas ietekmes uz Krievijas specdienestu bruņotu provokāciju ar ievērojamiem cilvēku upuriem”.

“Ticamais laiks – īsi pirms vai Jūlija kalendāra Ziemassvētku svinību laikā. Par provokācijas vietu var tikt izvēlēta kulta celtne vai cits objekts ar augstu simbolisko nozīmi gan Krievijā, gan uz laiku okupētajās Ukrainas teritorijās,” norādīja izlūkdienests.

Tiek uzsvērts, ka, lai safabricētu “pierādījumus” par Ukrainas vainu, Krievija plāno izmantot Rietumu ražojuma triecienbezpilota lidaparātu atlūzas, kas tiks nogādātas provokācijas vietā no frontes līnijas.

“Baiļu ekspluatācija un terora aktu veikšana ar cilvēku upuriem zem ‘sveša karoga’ pilnībā atbilst Krievijas specdienestu darba stilam. Putina režīms šo taktiku vairākkārt izmantojis Krievijas iekšienē, bet tagad šis pats modelis tiek eksportēts ārpus valsts, ko netieši apstiprina arī Krievijas augstāko amatpersonu publiskie paziņojumi,” norādīja Ārējās izlūkošanas dienestā.

Kā ziņots iepriekš, nesen Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs apsūdzēja Ukrainu uzbrukumā diktatora Vladimira Putina rezidencei Novgorodas apgabalā (Valdaja). Viņš piedraudēja, ka “Krievijas sarunu pozīcija tiks pārskatīta, ņemot vērā Kijivas režīma galīgo pāreju uz valsts terorisma politiku”.

Tomēr Valdajas iedzīvotāji nepamanīja “simtiem dronu”, kas it kā uzbrukuši Putina rezidencei. Viņi stāstīja, ka nav dzirdējuši ne dronu skaņas, ne sprādzienus. Turklāt reģionā netika izsludināta gaisa trauksme. Opozicionārie Krievijas mediji uzsvēra, ka tas ir papildu pierādījums tam, ka Lavrova stāsts par uzbrukumu bijis izdomāts.

Vēlāk, kā ziņoja The Wall Street Journal, CIP apstiprināja, ka nekāds uzbrukums Putina rezidencei nav noticis. ASV izlūkdienesti uzskata, ka Ukraina mēģinājusi dot triecienu militāram mērķim, kuru Kijiva jau iepriekš bija apšaudījusi. Šis mērķis atrodas tajā pašā reģionā, kur Putina lauku rezidence, taču šie objekti atrodas lielā attālumā viens no otra.

