Tramps arvien biežāk publiskās sapulcēs iemieg – viņam pašam gan ir “alibi” 0
Ļaudis pamanījuši, ka ASV prezidents arvien biežāk sapulcēs tiek nofilmēts un nofotografēts ar acīm ciet, tādējādi izskatās iemidzis. Tas raisa bažas par viņa veselības stāvokli.
ASV prezidents Donalds Tramps noliedz, ka būtu aizmidzis publisku sapulču laikā, un stingri aizstāv savu labo veselību pēc pirmā gada otrajā prezidenta termiņā, kad arvien biežāk parādās jautājumi par viņa labsajūtu.
79 gadus vecais Tramps ir vecākais cilvēks, kurš jebkad ir ieņēmis ASV prezidenta amatu. Intervijā ar Wall Street Journal viņš sacīja: “Mana veselība ir perfekta,” izsakot neapmierinātību par nepārtrauktu uzmanību savai labsajūtai.
Prezidents noliedza, ka būtu aizmidzis Baltā nama sapulcēs, kur kamerās dažkārt viņš tika redzēts ar aizvērtām acīm, uzsverot, ka vienkārši atpūš acis vai mirkšķina.
“Es tikai aizveru acis. Tas man ir ļoti relaksējoši,” sacīja Tramps. “Dažreiz viņi nofotografē mani mirkšķinām, un tad tas izskatās, ka es sēžu ar aizvērtām acīm.”
ASV prezidents Donalds Tramps atzinis, ka regulāri lieto lielākas aspirīna devas, nekā iesaka ārsti, lai gan tas rada veselības riskus. Intervijā The Wall Street Journal Tramps sacīja, ka dienā lieto 325 miligramus aspirīna jau aptuveni 25 gadus, jo esot “nedaudz māņticīgs” un vēloties, lai asinis būtu “šķidrākas”, raksta CNN.
Ārsti prezidentam ieteikuši samazināt devu līdz ierastajiem 81 miligramam, jo lielākas aspirīna devas palielina iekšējas asiņošanas risku, īpaši gados vecākiem cilvēkiem. Tramps gan norādījis, ka paļaujas uz saviem “labajiem gēniem” un ārstu ieteikumus neievēro.
Prezidenta rokas bieži redzamas ar kosmētiku, kas, pēc Baltā nama preses sekretāres teiktā, tiek izmantota, lai noslēptu zilumus. Tie it kā rodas no biežas roku spiešanas, tomēr medijos izskanējušas arī spekulācijas par Trampa veselības stāvokli, tostarp dzirdes un redzes pasliktināšanos.
Tramps atzinis, ka nožēlo padziļinātu medicīnisko izmeklējumu veikšanu 2025. gadā, jo tas, viņaprāt, devis kritiķiem papildu iemeslus apšaubīt viņa veselību. “Nekas man nekait,” uzsvēris prezidents.
Donalds Tramps, kurš, noslēdzot otro prezidentūras termiņu, būs vecākais ASV prezidents vēsturē, jau iepriekš centies mazināt sabiedrības uzmanību savai veselībai, taču redzamās pazīmes arvien biežāk raisa diskusijas par viņa fizisko stāvokli.