“Kamēr intervēju prezidenti…” Arnis Krauze dalās siltā atmiņu stāstā par aizsaulē aizgājušo Imantu Freibergu 0
Vakar Latviju pāršalca skumja ziņa. “Mans mīļais Imants šorīt aizgāja baltā Dieva mierā mūžībā,” savā Facebook rakstīja Vaira Vīķe-Freiberga.
“Dziļās sērās aizlūdzu, lai viņa dvēselei viegls ceļš. Par viņu sēro meita Indra, mazdēls Ivars, dēls Kārlis ar sievu Lindu un mazbērniem Alisi, Austru un Ritumu.”
Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, Freibergs dzimis 1934. gada 12. martā Valmierā. 1944. gadā bēgļu gaitās nonācis Vācijas nometnēs. 1948. gadā pārcēlās uz Franciju.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka Freibergs un Vīķe-Freiberga apprecējās 1960. gada 16. jūnijā.
Tikmēr arī soctīklos neskaitāmi cilvēki izsaka līdzjūtību sērojošajai ģimenei. Cita starpā arī žurnālists Arnis Krauze dalījies īsā atmiņu stāstā.
“Ar gaišumu un cieņu vienmēr atcerēšos Imanta Freiberga kungu. Prezidentes Vairas stiprāko mūža balstu. Vienmēr pussoli aizmugurē, bet blakus. Abiem kopīgi pētot saules dainas, strādājot zinātnē, un ļoti mīlot savu Latviju. Un pat tādu mazu epizodi atminu – kāmēr intervēju prezidenti, Imants blakus virtuvē jau ir uzcepis siltas pankūkas mums. Saules ceļu Imantam!”
Arī citi tuvinieki un citi ļaudis dalās savās atmiņu epizodēs un skumjās par šo lielo zaudējumu.