2. septembris 2025
Sociālo mediju konts “Sadursme” publicējis kaulus stindzinošu video.

Video filmējis riteņbraucējs, kad viņam pretī pa ceļu pāri abām joslām brauc mašīna, kas kūp un kurai ir atvērtas durvis, un motortelpas pārsegs.

“Sadursme” raksta: “🚴‍♂️ “Braucu kā parasti no Birzgales uz Ķegumu un iztērēju vienu kaķa dzīvību! 😱😡😱” – tā situāciju aprakstīja velosipēdists.
Par mata tiesu no nelaimes! 😨

Vakar, 01.09., velosipēdists gandrīz cieta sadursmē ar automašīnu, kurai pie stūres nebija vadītāja.
📹 Video redzams, kā nekontrolējams auto brauc tieši virsū velosipēdistam, bet pēdējā brīdī viņam izdodas izvairīties. Mašīna pēc tam ietriecās grāvī. 🚗💥🌿

👉 Pēc notikušā velosipēdists sekoja automašīnai, lai pārliecinātos, vai kāds nav cietis, taču konstatēja, ka automašīnā neviena nav.”

Komentāros kāda sieviete raksta, ka, ja gadījums nebūtu nofilmēts, tam neviens neticētu.

