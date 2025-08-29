“Pagājušajā gadā te arī vienu sievieti nosita tajā pašā vietā…” Vecumniekos uz gājēju pārejas notriekta sirmgalve 0
Piektdien, 29. augustā, Vecumnieku centrā notika nopietns satiksmes negadījums. Ap pulksten 11 vieglā automašīna “Audi”, kuru vadīja 55 gadus veca sieviete, notrieca 57 gadus vecu kundzi. Cietusī tika steidzīgi nogādāta slimnīcā, kur viņas stāvoklis tiek vērtēts kā nopietns. Automašīnas vadītāja par incidentu nevēlējās sniegt komentārus, bet daži apkārtējie par situācijas apstākļiem jau bija dzirdējuši, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.
Šī pāreja Vecumnieku centrā ar neregulētu satiksmi jau iepriekš bijusi problemātiska. “Degpunktā” komanda tur fiksējusi vairākus incidentus. Vietējie iedzīvotāji atceras arī smagākos gadījumus.
“No šīs puses cilvēki iet pāri. Tur ir trepītes. Nokāpj no trepītēm. Momentā metās. Cilvēks, braucot, var nepamanīt, ka cilvēks momentā skries. Pagājušajā gadā te arī vienu sievieti nosita tajā pašā vietā,” TV3 raidījumam “Degpunktā” atklāj kāds vietējais iedzīvotājs.
Ineta, kas bieži pārvietojas šajā vietā, uzsver: “Tā ir šofera neuzmanība tīrākā. Es šeit bieži staigāju. Arī pa gājēju pāreju. Jāskatās pašam arī. Nu nevar skriet pāri.” Viņa norāda, ka daudzi cilvēki no aptiekas pa tiešo skrien pāri pārejai: “Te daudzi nāk no aptiekas, pa taisno skrien no trepēm pāri gājēju pārejai.”
Savukārt Gundars uzskata, ka vainojami ir vadītāji: “Viņiem vajag joslas četras. Viņi nezina, ko viņiem vajag, bet negrib braukt, kā jābrauc. Kā viņus izmācīt?” Viņš piedāvā risinājumu – Latvijā būtu nepieciešams pirms pārejām uzstādīt gulošos policisti, kā tas tiek darīts Lietuvā, lai palēninātu satiksmi pirms pārejām.
Vietējie Vecumnieku iedzīvotāji arī dalījušies ar padomiem, kā drošāk pārvietoties šajā vietā. Galvenais – gājējiem jāpārvietojas lēnām un prātīgi: “Izejot no aptiekas pa trim pakāpieniem lejā, skrieniet lēnām un prātīgi. Arī no otras puses – pa kalniņu uz leju – ejiet rāmā gaitā, neskrieniet mašīnām priekšā.”