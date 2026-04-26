Helsinkos atklāts viens no pasaulē garākajiem gājēju tiltiem – Kruunuvuorensilta, kura garums sasniedz 1191 metru.

Jaunais tilts savieno Korkeasaari salu ar Kruunuvuorenranta rajonu un ir paredzēts tikai gājējiem, velobraucējiem un sabiedriskajam transportam – automašīnām tas nebūs pieejams. Tas vienlaikus ir gan garākais, gan augstākais tilts Somijā.

Līdz ar tilta atklāšanu būtiski samazinājies attālums līdz pilsētas centram – no līdzšinējiem 11 kilometriem tas sarucis līdz aptuveni piecarpus kilometriem.

“Kruunuvuorensilta tilts ir jauns, unikāls un aizraujošs Helsinku simbols,” norādījis Helsinku mērs Daniels Sazonovs. “Tas piesaistīs apmeklētājus gan no tuvienes, gan tālienes un pilnībā maina skatījumu uz pilsētu, savienojot šīs teritorijas ar centru pavisam jaunā veidā.”

Tilts jau izpelnījies lielu interesi – tā atklāšanas nedēļas nogalē to apmeklēja vairāk nekā 50 000 cilvēku.

