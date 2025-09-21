Donalds Tramps
Donalds Tramps
Foto. Scanpix/ REUTERS/Kevin Lamarque

Tramps publiski dod solījumu Baltijas valstīm. Cik ļoti var ticēt viņa vārdam? 0

LETA
19:43, 21. septembris 2025
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien paziņoja, ka aizstāvēs Poliju un Baltijas valstis, ja Krievija saasinās situāciju.

Vaicāts, vai viņš palīdzēs aizstāvēt ES dalībvalstis, ja Krievija pastiprinās naidīgumu, Tramps atbildēja žurnālistiem: “Jā, es to darītu. Es to darītu.”

Jau ziņots, ka trīs Krievijas iznīcinātāji “MiG-31” piektdien bez atļaujas ielidoja Igaunijas gaisa telpā virs Somu līča un pavadīja tajā aptuveni 12 minūtes. Igaunijas valdība ir nolēmusi pieprasīt Ziemeļatlantijas līguma 4.panta konsultācijas.

Līdzīgi pēc dronu ielaušanās rīkojās arī Polija. Saskaņā ar 4.pantu NATO dalībvalsts var sasaukt steidzamas sarunas, ja tā uzskata, ka ir apdraudēta tās “teritoriālā integritāte, politiskā neatkarība vai drošība”.

Uz jautājumu, vai viņš ir informēts par situāciju Igaunijā, Tramps atbildēja apstiprinoši un piebilda: “Mums tas nepatīk.”

