18:18, 22. septembris 2025
Tūkstošiem sērotāju svētdien pulcējās State Farm stadionā Arizonā, lai pieminētu konservatīvo aktīvistu Čārliju Kirku. Starp tiem, kas nākuši no viņa atvadīties, bija arī Īlons Masks un ASV prezidents Donalds Tramps.

Abi tika pamanīti uz mirkli pat sēžam blakus, sarunājoties un spiežot viens otram roku, pirms Masks pārsēdās uz citu vietu.

Kā vēsta laikraksts “Daily Mail”, lūpu lasīšanas eksperts ir atšifrējis īsās sarunas saturu starp Trampu un Masku. ASV prezidents uzrunāja uzņēmēju ar šādiem vārdiem: “Kā tev klājas? Īlon, dzirdēju, ka gribēji parunāt… Mēģināsim atrast veidu, kā atrisināt situāciju.”

Masks atbildot pamāja ar galvu. Visbeidzot Tramps paspieda viņam roku un piebilda: “Man tevis pietrūka.”

Abi miljardieri pēdējo reizi publiski kopā tika redzēti 30. maijā preses konferencē Ovālajā kabinetā, kas iezīmēja Muska aiziešanu no Baltā nama DOGE biroja. Pirms šīs preses konferences abi ietekmīgie vīri publiski strīdējās par Trampa “Vienu lielo, skaisto likumprojektu”, par kuru Masks teica, ka tas palielinās federālo deficītu.

Masks svētdien platformā X ievietoja fotogrāfiju, kurā redzams kopā ar prezidentu, pievienojot vārdus “Čārlijam”. Kirks reiz teicis, ka viņš tic, ka Tramps un Masks galu galā atrisinās savas domstarpības.

Tramps un vairāki viņa kabineta locekļi, tostarp Džeidī Venss, uzstājās Kirka piemiņas ceremonijā, tāpat kā daudzi citi prominentie konservatīvie līderi. Tā notika pilnībā piepildītā 60 000 vietu stadionā. Vēl daudzi sērotāji to vēroja no ārpuses.

Miljardieris un uzņēmējs Īlons Masks
Tramps vizītē Lielbritānijā
ASV prezidents Donalds Tramps dažādos laikos

