14:59, 9. novembris 2025
Singapūras parlaments 4. novembrī apstiprināja jaunus Krimināllikuma grozījumus, kas paredz bargākus un pavisam jauna veida sodus par finanšu krāpniecību un tās atbalstīšanu.

Saskaņā ar šo likumu, notiesātie krāpnieki saņems no 6 līdz 24 sitieniem ar nūju pa mugurpusi. Savukārt personas, kas apzināti piedalās krāpniecības shēmās kā tā dēvētie “naudas mūļi”, var tikt sodītas ar 12 sitieniem, atkarībā no pārkāpuma smaguma.

Jaunie likuma grozījumi ieviesti, reaģējot uz strauji pieaugošo finanšu krāpniecību, kas kopš 2020. gada Singapūras iedzīvotājiem radījusi gandrīz 4 miljardu Singapūras dolāru (aptuveni 2,7 miljardu eiro) zaudējumus. Ir vairāk nekā 190 000 reģistrētu gadījumu, un neskaitāmi nereģistrēti, vēsta Channel NewsAsia.

Likums paredz sodīt ne tikai krāpnieku tīklu organizatorus, bet arī personas, kas apzināti palīdz pārskaitīt un pārvaldīt noziedzīgi iegūtos līdzekļus. Tieslietu ministrs Edvins Tongs norādījis, ka jauno sodu mērķis ir “nosūtīt skaidru signālu, ka Singapūra necietīs nekādu līdzdalību krāpniecībā — pat netiešu”.

Šī ir pirmā reize, kad nūjošana (caning) oficiāli paredzēta arī finanšu noziegumu kontekstā. Līdz šim šāds sods Singapūrā tika piemērots galvenokārt par vardarbīgajiem noziegumiem, piemēram, laupīšanām vai izvarošanas gadījumiem.

