VIDEO. Ogrēnieši pulcē daudz atbalstītāju Ukrainas labdarības hokeja spēlei 0
13. decembrī Ogres Ledus hallē aizvadīta ELITE ICE CHALLENGE labdarības spēle, kurā Entuziastu Hokeja Līgas elites divīzija tikās ar OHL līderi Kyiv Capitals. Pasākuma laikā tika vākti ziedojumi Ukrainas vienības “KRAKEN” atbalstam.
Uz spēli bija devušies daudz atbalstītāju, kuri, protams, arī ziedoja Ukraianas atbalstam. Kāds stāstīja, ka pazīst vīrus, kuri šobrīd ir frontē, citi vēlas vienkārši palīdzēt un priecājas, ka arī šādā veidā var palīdzēt tiem, kuri cīnās par savu brīvību.